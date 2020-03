View this post on Instagram

Necesitamos más del amor de Dios!!! Mi forma de orar es la alabanza no tengo otra, lo hago todos los días un ratico en la mañana y otro en la noche, en días buenos y no tan buenos, tu mejor arma es la oracion!!! Si no sabes usar tus palabras simplemente canta!!! Se dice que cuando cantamos a Dios el milagro viene doble. Pd: así se duerme cristopher 😍. #ivoshands #fe #alabanzas #masamor #busquemosadiosentodomomento