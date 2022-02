Jhoalys Siverio/Correo del Caroní

Miembros de los movimientos Unidad en la Coincidencia y la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) se organizan para realizar actividades en protesta por los beneficios que no perciben desde 2018, y cuyos reclamos siguen ignorando la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Ejecutivo nacional.

Una de las exigencias de los empleados tiene que ver con los trabajadores calificados como no requeridos en la empresa en que laboran.

Hemos introducido algunas firmas y peticiones y seguimos sin respuesta. Tenemos el caso también de que no pagaron la diferencia de utilidades a los compañeros no requeridos, a pesar de que no estamos fuera de nuestras plantas porque nosotros queremos, sino porque la empresa nos mandó afuera como plan de contingencia por la pandemia de COVID-19, recordó César Soto, delegado departamental de Sidor y miembro de Unidad en la Coincidencia.

Trabajadores de Guayana organizan actividades

Denunció también que continúa el amedrentamiento por parte de organismos de seguridad del Estado, dentro de las compañías, como una forma de implantar el terror entre los trabajadores, para que cumplan con sus actividades laborales sin levantar la voz en reclamo por falta de equipos de protección personal y de insumos.

Soto afirmó que las vidas de los empleados y la de sus familias corren peligro al laboral en las condiciones que imponen las empresas, las cuales no cumplen con las normas de higiene y seguridad.

Hemos estado organizándonos trabajadores de Ferrominera, Bauxilum, Venalum, Sidor, Alcasa, del sector salud, educación, para escuchar las ideas de todos y llegar al punto conclusivo de lo que vamos a hacer en los siguientes días, agregó.

Vamos a continuar con esto porque sabemos que la raíz del problema es la política y metodología impuesta por Nicolás Maduro, toda su estructura de Estado y todos los esbirros que lo siguen, que han destruido el parque industrial y han acabado con los beneficios de los trabajadores, sostuvo Soto.

Amenazas represivas

Las actividades de calle se mantendrán por parte de los trabajadores y la dirigencia sindical, pese a las amenazas represivas que persisten en su contra.

Soto afirmó que hay empleados dentro de planta que también quieren reclamar, pero fue el mismo gobierno quien creó esa coacción de mantenerlos callados por lo poco que puedan recibir de salario y beneficios como bonos y entrega de alimentos.

Eso no quiere decir que ellos no estén dispuestos a luchar en un momento determinado. Están dispuestos a salir. Lo que esperan también es que los que estamos afuera hagamos fuerza para demostrar a Nicolás Maduro que está equivocado, que debe dejar a este pueblo en paz y eso se hace a través de un salario digno, de una producción efectiva, del cumplimiento de los servicios básicos y de la salud, puntualizó.

Debatir ideas

Rolando Muñoz, empleado de Bauxilum e integrante de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), exhortó a trabajadores de otros sectores a incorporarse a los conversatorios que comenzaron a realizar entre los empleados de diferentes empresas, y para los que también han invitado a las amas de casa, médicos, enfermeros, docentes, estudiantes, jubilados, a fin de debatir ideas para las próximas acciones que vayan a tomar.

Queremos seguir luchando para rescatar nuestros beneficios, la calidad de vida de nuestras familias, esa calidad de vida que lamentablemente este gobierno nos desbarató desde que implementó el memorándum 2792 y nos eliminó las contrataciones colectivas junto con las utilidades, las vacaciones, prestaciones, HCM, reiteró Muñoz.

Aseveró que el compromiso es el rescate de las industrias de Guayana y la recuperación de sus beneficios, en pro de una mejor calidad de vida.

Recientemente una comisión de trabajadores de Unidad en la Coincidencia y la ITG sostuvieron un encuentro con Juan Guaidó, para exponer la dramática situación de las industrias de Guayana y quienes allí laboran, y las condiciones de pobreza a la que llevaron a los trabajadores y jubilados con salarios y pensiones paupérrimas.

Información de Correo del Caroní