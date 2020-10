El pago de aguinaldos, que en otrora representó alegría para los trabajadores de la gobernación de Carabobo, este año se convirtió en tristeza y rabia, por los bajos montos que están depositando.

La secretaria general del sindicato de empleados del Ejecutivo regional, Yudermi García, señaló que en años anteriores la gente estaba contenta porque sabía que con los aguinaldos podría comprar algún electrodoméstico y hasta remodelar la casa. Ahora los trabajadores se sienten burlados, porque es muy poco lo que pueden adquirir con este beneficio de fin de año.

Citó que el pasado viernes pagaron un mes de aguinaldos, y el trabajador que recibió el monto más alto cobró dos millones 500 mil bolívares, es decir unos cinco dólares. Ahora esperan la cancelación de los otros tres meses restantes del beneficio.

La dirigente sindical también señaló, que más allá de la bonificación de fin de año, hay cláusulas del contrato colectivo, que al no respetarse, impactan negativamente a los trabajadores de la gobernación y a su entorno familiar.

Refirió que desde hace dos años no reciben el pago de los útiles escolares ni de los juguetes, así como tampoco el correspondiente a primas por hijos con necesidades especiales. Este año tampoco se canceló lo relativo a los uniformes ni del plan vacacional.

Todos estos beneficios se establecieron para proteger el salario, pero se les suspende justo cuando tienen menor poder adquisitivo.

“Nosotros no ganamos no nos alcanza para pagar una libreta para nuestros hijos”.

Yudermi García aseguró que el sindicato a su cargo ha acudido a todas las instancias posibles, para lograr un aumento salarial para todos los trabajadores de la gobernación, sin embargo no ha recibido respuestas.

Dijo que solo pueden comunicarse con la Dirección Ejecutiva de Personal de la gobernación, pero siempre le responden que Caracas no ha enviado los recursos.

Comentó que le parece insólito que esto esté ocurriendo, porque se justificaba cuando el gobernador era de oposición, pero no ahora que es también del oficialismo.

“Es crítica la situación que tenemos los trabajadores de la gobernación. Teníamos un gobernador muy activo por redes que hoy está desaparecido. Dicen que es porque está enfermo, bueno que se mejore, pero que también entienda que tiene a unos trabajadores casi en la indigencia”.