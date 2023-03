La Plaza Candelaria, en el centro de Caracas, trabajadores activos y jubilados del sector público protestaron este lunes para de nuevo exigir sus reivindicaciones salariales, que el Gobierno de Maduro les ha quitado.

Pero lo manifestantes gritaban no nos quitarán el derecho a protestar, esa fue la consigna que los trabajadores usaron para alzar su voz ante las precarias condiciones de vida a las que son sometidos por salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, reseña el portal web 800Noticias.

Rubén Darío González, obrero de la Universidad Simón Bolívar, manifestó que están luchando por los salarios caídos y por los derechos adquiridos que ya no tenemos. El salario que ganamos no alcanza ni para el pasaje, reclamo que hacen los empleados públicos en todas sus protestas. También soy pensionado y los 130 bolívares que me pagan no alcanzan ni para un cartón de huevos.

Durante a protesta usuarios de Twitter reportaron fuerte presencia policial con equipos antimotines en La Avenida Universidad.

Tarimas para entorpecer las protestas

La profesora y dirigente sindical, Elsa Castillo criticó que la administración de Nicolás Maduro instale tarimas como método para esconder y entorpecer las protestas de los diversos sectores que se mantienen en las calles en exigencia de reivindicaciones salariales.

«Ahora como no tienen militares para cerrarnos el Ministerio de Educación nos ponen un montón de tarimas, Maduro te lo juro, si ese día esta ciudadana se siente bien de salud me monto en la tarima, me voy a montar en tu tarima y el discurso te lo voy a hacer en tu tarima», afirmó Castillo.

Padres y representantes también salieron a apoyar a docentes.