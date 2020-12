Esta semana las quejas de los usuarios del transporte público han sido las mismas: los colectores no aceptan los billetes de 500 bolívares y cobran 50 mil bolívares, cuando la tarifa oficial urbana es de 30 mil.

La situación afecta especialmente a quienes dependen de los autobuses para llegar a sus puestos de trabajo. Con dos camionetas diarias los usuarios gastarían dos millones de bolívares al mes: necesitarían cinco salarios mínimos para costear el pasaje.

Quienes trabajan en la administración pública recibieron un incremento de 400 mil bolívares a un millón 200 mil bolívares, monto que tampoco les alcanza para el transporte del mes. “Mi sueldo es de empleado público y no estoy de acuerdo en pagar 50 mil bolívares porque yo no gano lo suficiente para costearlo”, comentó una señora a quien negaron el acceso a la unidad por no estar dispuesta a pagar la tarifa con sobreprecio.



Sin efectivo

Para otros pasajeros no se trata del precio informal, sino de la dificultad para conseguir efectivo. “Uno tiene que cambiar los dólares en una bodega y te lo reciben por debajo de la tasa. Y si pasas el punto te cobran del 40% al 50%”, denunció una usuaria.

A Keyberlis no le parece justo. Se traslada desde la avenida Lara hasta Los Caobos todos los días y le cuesta mucho conseguir el papel moneda. “Uno hace cola en banco de casi dos horas y te dan cuando mucho 200 mil bolívares, eso no nos rinde dos días”.

“Ni unidades, ni usuarios”

Yorman Torrealba, transportista de la Asociación Civil Union La Esmeralda, aseguró que el rechazo de los billetes de 500 bolívares también es de parte de los pasajeros. “Algunas unidades no quieren recibirlos, y los pasajeros tampoco quieren que se les entregue vuelto con ellos . Esa es la discordia qué hay”.

Torrealba señaló que mientras el papel moneda esté vigente, tanto transportistas como usuarios deben permitir la circulación del billete.

