Equipo de corresponsales de Crónica Uno

“Nos robaron”. Fue la frase más esgrimida por los trabajadores públicos este martes 6 de septiembre, durante una nueva jornada de protestas en rechazo a las tablas salariales impuestas por la Onapre y en pro de las mejoras laborales.

Trabajadores y representantes sindicales refirieron que si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que el llamado instructivo Onapre no existe, el Gobierno de Nicolás Maduro debe rendir cuentas de donde está su dinero y del por qué derogaron de manera defacta todas las contrataciones colectivas.

Trabajadores educativos de Aragua aseguran que los robaron

«Nos tienen que devolver todo lo que nos han robado». Fue la exigencia que en nombre de los obreros universitarios, realizó el secretario general del Sindicato de Obreros de la UCV Maracay, Rogelio Castro.

El reclamo fue hecho frente a la sede del Ministerio Público de Aragua, en el marco de la jornada nacional de protesta convocada por los gremios educativos para continuar denunciando la conculcación de las contrataciones colectivas.

Entre los beneficios retenidos, los empleados, obreros y docentes, está lo correspondiente a las cajas de ahorro, que a decir de los afectados, ha sido retenido por más de siete meses impidiendo que estos puedan recurrir a los recursos asignados a los institutos de previsión social. “Esto es un robo”, sostuvo Castro quien además se hizo eco del reclamo por la liberación de los dirigentes gremiales y sindicales que han sido criminalizados y detenidos arbitrariamente.

Dirigencia de Sucre seguirá en la calle

En el estado Sucre la representación de los trabajadores se concentró en la Plaza Andrés Eloy Blanco de Cumaná y rechazó la sentencia del TSJ que declaró como inexistente el llamado instructivo Onapre.

“Rechazamos la decisión del TSJ, estamos en contra del instructivo de la Onapre, exigimos discusión de las contrataciones colectivas, mejoras salariales y calidad de vida”, declaró Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único de Empleados Públicos del estado Sucre (Suepples).

Igualmente aseguró que mantendrán las movilizaciones de calle para exigir la liberación de los dirigentes sindicales que permanecen detenidos y exigió al Gobierno nacional que a todos los dirigentes que tienen causas judiciales abiertas, se les otorgue libertad plena. En Sucre citó el caso como el de Robert Franco, secretario general del Sindicato de Profesores de Carúpano- Paria, detenido el pasado 26 de diciembre de 2020 y también se refirió a su propia situación legal, pues Gómez tiene medidas judiciales desde 2020 por protestar y denunciar las arbitrariedades de la gestión del exgobernador Edwin Rojas.

José Texeira presidente de la Federación Nacional de los Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev), en el estado Sucre, dijo que también conmemoraron el Día del Empleado Público que a pesar de las tropelías realizan un trabajo loable. “Si no hay paz para el trabajador tampoco habrá paz para el patrono” enfatizó.

Miedo en la administración pública de Bolívar

En Bolívar se hicieron protestas simultáneas en Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Upata y Caicara del Orinoco. Trabajadores de las empresas básicas de Guayana, hicieron mención al temor que existe entre los empleados de las instituciones del poder judicial.

“Es increíble que cuando uno va a las instituciones públicas para agotar la vía administrativa, lo primero que te dicen los funcionarios públicos es que luchemos por ellos. Es decir, hay un silencio administrativo. Ellos también son beneficiados de estas protestas y el documento que estamos entregando. Tienen miedo y hay que entenderlo, pero también hay que dejarlo atrás”, dijo Yanrichar Rosas, trabajador de Ferrominera.

Trabajadores de Anzoátegui exigieron explicaciones

En Anzoátegui, los trabajadores exigieron el Ejecutivo de Nicolás Maduro que les devuelva su dinero, en virtud de las sentencias emitidas por el TSJ que declaran inexistente el instrumento denominado “Proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas” denominado por los trabajadores como Instructivo Onapre.

Empleados públicos, jubilados, personal de salud y educación, marchó hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en la entidad, en la que consignaron un documento en el que exigen el reintegro y pago de inmediato de sus beneficios.

En Nueva Esparta realizan vigilia

Los integrantes de la Unidad Intergremial del estado Nueva Esparta (UINE) prefirieron realizar una vigilia en la sede de la Casa del Maestro en La Asunción, para no perturbar con la protesta los preparativos de las festividades en honor a la Virgen del Valle.

Luis Castro, presidente de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta (Fetraesparta), enfatizó que se mantendrán firmes en el reclamo por la eliminación del instructivo Onapre, así el TSJ haya declarado su inexistencia. Además para exigir la liberación de los dirigentes y presos políticos detenidos.

Castro adelantó que definirán la nueva fecha para manifestarse en las calles de Margarita, después de las festividades en honor a la patrona de Oriente. En lo que respecta al gremio de los educadores, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de Venezuela (Fenatev), Fermín Rivero alertó que el inicio del nuevo año escolar se mantendrá sujeto a la eliminación del instructivo Onapre.

En Apure rechazan migración de nómina de educadores

En el estado Apure, los trabajadores protestaron por la migración de los educadores regionales a la nómina del Ministerio de Educación, la eliminación de la Onapre y la restauración de las reivindicaciones suprimidas por el organismo.

Martín Paredes, secretario general del Comando Intersindical del Magisterio, cuestionó la pretensión del Ejecutivo Regional apureño de migrar más de 5.000 educadores estadales a la nómina nacional. Según el dirigente, este cambio “significaría eliminar de hecho todas las convenciones colectivas que se han firmado en los últimos 43 años”.

Explicó que la pensiones por incapacidad y de sobrevivientes disminuirían 50 o 60% y en lugar de los 130 días de aguinaldo que cobran actualmente, les reducirían a 120 como paga el ministerio. “Los jubilados y pensionados estamos homologados y ganamos igual como si estuviéramos en una escuela, si migramos, al jubilarnos perdemos muchas primas porque el Ministerio no homóloga”, afirmó el educador.

Trabajadores del sector salud, agrupados Sunepsas y Sintrasalud, exigieron el pago de deudas pendientes y la eliminación del instructivo Onapre, que pese a ser declarado inexistente por el TSJ, les suprimió el 90% de sus primas.

En Falcón advierten a políticos «no pescar en río revuelto»

Con la frase “no quieran venir a pescar en río revuelto”, trabajadores públicos en Falcón sentenciaron a dirigentes políticos que en los últimos días han manifestado querer apoyar la lucha laboral en la entidad.

Heriberto Reyes, trabajador jubilado del sector universitario y vocero de la manifestación, hizo la advertencia al tiempo de dejar claro que Falcón se mantendrá en la calle hasta lograr el cese de la Onapre.

Carmen Games, trabajadora jubilada de la Universidad Politécnica Territorial “Alonso Gamero”, aseguró que las multas impuestas a las universidades no los detendrán. “si es para callarnos y que no sigamos protestando, pues no tenemos miedo. Seguiremos en la calle. No más salarios de hambre”, exclamó.

Intergremial Barinas reitera llamado a la unificación

La Intergremial de Barinas marchó desde la Iglesia El Carmen hasta la sede del Ministerio Público en el que entregaron un documento con las exigencias y reclamos de todos los gremios y sindicatos que agrupan esta coalición. En el lugar, fueron atendidos por la Fiscal 13, debido a la ausencia del Fiscal Superior.

“Queremos manifestar que persiste la violación de los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores, debemos seguir elevando la voz de protesta. Es la única manera de que cese este atropello a la clase trabajadora del país”, manifestó Yannis González, coordinadora de la Intergremial Barinas.

José Ydrogo, representante de los empleados de la Universidad Nacional Ezequiel Zamora, se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en relación al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. “Esta fue la gota que terminó de derramar el vaso. Aquí hay un Estado con derechos, pero no un Estado de Derecho”.

Pese al amedrentamiento Lara marchó sin miedo

Trabajadores, dirigentes sindicales, jubilados y pensionados, marcharon desde el centro de Barquisimeto hasta la sede de la Inspectoría del Trabajo, para entregar un documento que contenía diferentes solicitudes, entre las que resaltan la celeridad de casos de trabajadores públicos que han sido despedidos ilegalmente de las empresas y que a juicio de los dirigentes sindicales, se encuentran engavetados.

Solicitaron además a la Defensoría del Pueblo, instar a los organismos del Estado al cese de la persecución y amedrentamiento contra ellos, ya que algunos afirman haber sido amenazados por el patrono o el sindicato patronal creado de forma paralela. Durante la marcha se vieron funcionarios y vehículos de la Dgcim, tomando fotografías a los trabajadores.

Asimismo, en Carora los trabajadores exigieron la eliminación del instructivo de la Onapre. “No es posible que una simple oficina vaya a estar en contra de los derechos constitucionales de los trabajadores venezolanos”, afirmó Edgardo Lugo, representante del gremio docente.