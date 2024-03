Tres personas fueron detenidas este lunes por un supuesto plan para sabotear las movilizaciones chavistas en respaldo a la inscripción de la candidatura del mandatario Nicolás Maduro. Las autoridades acusaron a la oposición por estos hechos, sin ofrecer más detalles sobre los capturados.

«Acabamos de agarrar a tres sujetos, tres sujetos que, en este momento, estaban planificando sabotear, generar condiciones para hacer violencia en este día glorioso», dijo el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández.

El también vicepresidente de Movilización y Eventos del gobernante PSUV indicó que las tres personas se encontraban en distintos puntos de Caracas cuando fueron detenidas. Una de ellas «tenía preparado un artefacto para lanzárselo al presidente».

«Esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen votos y que saben que van a perder», dijo Fernández. No precisó si tiene vínculos con alguna formación política en concreto o por qué lo identifica con una determinada ideología.

Según el Ejecutivo, desde 2023 han sido desactivados «no menos de siete conspiraciones» que tenían como objetivo atentar contra la alta dirigencia del chavismo. Además, buscan generar un ambiente de violencia política de cara a las presidenciales.

