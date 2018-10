En un comunicado el Colegio de Enfermería del estado Anzoátegui los agremiados denunciaron la detención de tres de sus compañeras, enfermeras del hospital Luis Razzetti de la región.

Informaron que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) las aprehendieron el viernes 5 de octubre después de recibir una citación para rendir declaraciones. Al parecer el diputado Francisco Ortiz ordenó una inspección. Es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Por esto, informamos a nuestro gremio que existe un evidente atropello a los derechos laborales y humanos. No es posible que por tratar de ayudar a los pacientes, les priven de libertad”, expone el comunicado sobre la detención de las enfermeras Karen Peraza, Iliana Castillo y Denilda Luna.

El Colegio de Enfermería de Anzoátegui llamó a todos los enfermeros de Venezuela a no quebrar la lucha sindical y a defender los derechos sin miedo: “Qué más nos van a quitar, si ya se ha perdido todo. No pueden seguir sacrificando sus propias vidas por tratar de solventar lo que no se puede solventar. Hay que luchar para poder recuperar la calidad de vida y nuestras condiciones laborales”.

Se espera que este domingo sean presentadas en los tribunales de Barcelona. Para eso preparan una manifestación en apoyo de sus colegas. Exigen la liberación de las licenciadas en enfermería.

Vente Venezuela Anzoátegui

El abogado y dirigente de Vente Venezuela en Anzoátegui, José Santoyo, rechazó la ilegal detención por parte del CICPC de las enfermeras Kareth Peraza, Denilda Luna y Eliana Castillo del Servicio de Neonatología del Hospital Luis Razetti de Barcelona, por cuanto transgrede el debido proceso y constituye una clara violación de los derechos humanos de las detenidas.

“Lo que hasta ahora manejamos del caso es que ellas recibieron una citación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para rendir declaraciones a partir de una inspección al hospital ordenada por el diputado del Psuv, Francisco Ortiz. Los funcionarios del CICPC se dirigieron a los domicilios de las enfermeras y las detuvieron sin que mediara ninguna orden judicial”, señaló Santoyo.

El jurista recordó que desde hace más de 100 días el gremio de trabajadores de la salud ha estado en permanente protesta por la falta de insumos, medicinas y las deplorables condiciones laborales que padecen médicos, enfermeras y pacientes del principal hospital de Anzoátegui.

“Estas detenciones ilegales tienen una clara intención de amedrentar a quienes alzan su voz para denunciar la crisis hospitalaria. Los diputados chavistas en la región pretenden criminalizar la justa lucha de los galenos y enfermeras del hospital Razetti”, advirtió el defensor de los derechos humanos.

Santoyo informó que las enfermeras hoy serán presentadas en los tribunales de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui y exhortó al tribunal de control de guardia para que anule las actuaciones que conforman la causa que se le sigue a las enfermeras y otorgue la libertad plena a las detenidas.

(Con información de Efecto Cocuyo/La Patilla)