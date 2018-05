Por mucha dieta que tengamos hay veces que de plano los resultados no los vemos por más que nos esforcemos e intentemos de todo para bajar esos kilos que tenemos de más. Pero, el secreto de que no bajes de peso de manera rápida y efectiva puede ser porque de plano tienes malos hábitos que están provocando que tu metabolismo sea más lento.

Si este es tu caso, conserva la calma comienza a ver qué estás haciendo mal, porque no te puedes dar el lujo de estar sacrificando mucho y no obtener nada más que frustración porque tu meta no se está cumpliendo.

Los hábitos que seguramente tienes y te afectan demasiado:

1.- Comer rápido

Por lo regular cuando tenemos hambre lo que hacemos es comer rapidísimo y bastante para saciar nuestra hambre.

En un estudio realizado se determinó que los índices de obesidad tenían mucha relación con las personas que suelen comer muy rápido, quienes comen lentamente tienen una cintura más pequeña y el 42 por ciento de probabilidad de tener un peso acorde. El hecho de comer rápidamente se ha relacionado con anterioridad con la falta de tolerancia a la glucosa y a la resistencia a la insulina.

Quienes comen lentamente suelen llenarse rápidamente y eso también produce que no estés picoteando la comida.

2.- Tener atracones y más a la hora de la cena:

De acuerdo estudios publicados por el BMJ Open el hecho de devorar los alimentos y en especial a la hora de la cena hará que de plano no bajes de peso. Lo que especialistas sugieren es que como mínimo comas algo ligero y de manera tranquila, es decir, date el tiempo de disfrutar tu cena y preferentemente hazlo dos horas antes de irte a dormir para que no subas de peso ya que si comes y te vas a la cama, es un factor negativo y más para tu abdomen porque si no lo haces así la panza saldrá a relucir.

3.- Saltarte las comidas

Muy malo que no tengas un tiempo definido para tus alimentos, ten en cuenta que la alimentación es básica y fundamental para ti en todo momento pues debes acostumbrar a tu cuerpo a que esté bien alimentado, porque cuando dejamos pasar mucho tiempo sin comida, es “normal” que después tengas un atracón y eso afecta tu peso.

Desde ahora ve mejorando tu alimentación, date tiempo para comer a tus horas y jamás te saltes el desayuno; porque es lo más importante del día, este nuevo hábito hará que tu vida mejore en absoluto pues podrás notar que poco a poco tu metabolismo se va a nivelar y es bueno que también te ejercites de manera regular.(Fuente: Sorcarmín)