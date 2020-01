La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este martes 28 de enero de 2020, tres sismos en Pardernales, Delta Amacuro. El primero a la 00:02 a.m., con magnitud de 3.4, el segundo a las 00:14 a.m. con magnitud de 3.8 y el tercero a las 00:24 a.m. registró una magnitud de 4.7..

Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas.

Sismos Recientes

40 Km al noreste de Pedernales

28-01-2020 00:24 · Profundidad 6.9 km

Magnitud: 4.7

42 Km al noreste de Pedernales

28-01-2020 00:14 · Profundidad 5.9 km

Magnitud: 3.8

39 Km al noreste de Pedernales

28-01-2020 00:02 · Profundidad 9.7 km

Magnitud: 3.4

16 Km al oeste de Guiria

26-01-2020 14:13 · Profundidad 22.4 km

Magnitud: 3.4

42 Km al suroeste de El Nula

26-01-2020 08:27 · Profundidad 110.2 km

Magnitud: 3.3

13 Km al suroeste de Isla la Tortuga

26-01-2020 07:05 · Profundidad 25.0 km

Magnitud: 4.1

10 Km al sureste de Irapa

24-01-2020 19:18 · Profundidad 12.4 km

Magnitud: 3.3

27 Km al suroeste de San Cristobal

23-01-2020 02:41 · Profundidad 5.0 km

Magnitud: 2.9

18 Km al suroeste de Bailadores

21-01-2020 06:44 · Profundidad 5.0 km

Magnitud: 3.7

40 Km al este de Churuguara

20-01-2020 19:26 · Profundidad 2.7 km

Magnitud: 2.7

5 Km al noroeste de Quibor

20-01-2020 19:24 · Profundidad 1.4 km

Magnitud: 2.8

31 Km al este de Churuguara

20-01-2020 14:24 · Profundidad 14.7 km

Magnitud: 2.6

25 Km al este de Churuguara

20-01-2020 14:22 · Profundidad 11.9 km

Magnitud: 2.5

45 Km al este de Valledupar

19-01-2020 08:48 · Profundidad 9.3 km

Magnitud: 3.2

30 Km al sureste de Punto Fijo

17-01-2020 23:52 · Profundidad 24.3 km

Magnitud: 2.9

55 Km al suroeste de Carora

17-01-2020 18:26 · Profundidad 1.9 km

Magnitud: 2.8

23 Km al noroeste de Apartaderos

16-01-2020 11:32 · Profundidad 5.0 km

Magnitud: 2.6

16 Km al noroeste de Valencia

15-01-2020 18:16 · Profundidad 5.0 km

Magnitud: 2.6

26 Km al noroeste de Pariaguan

15-01-2020 16:41 · Profundidad 21.8 km

Magnitud: 3.1

71 Km al noroeste de Capatarida

14-01-2020 22:50 · Profundidad 14.9 km

Magnitud: 3.5