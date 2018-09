“El TEPJF revocó la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el cual se determinó existencia de un vínculo indisoluble entre el fideicomiso ‘Por los demás’ y el partido Morena”, indicó el organismo en un comunicado.

De acuerdo con el INE, la relación entre Morena y los recursos ingresados al fideicomiso hacía que estos estuvieran sujetos a las reglas de fiscalización y, en consecuencia, le impuso al partido una sanción por 197 millones de pesos (10,3 millones de dólares).

No obstante, y tras una impugnación de Morena, la sala superior del tribunal electoral determinó que si bien el INE está facultado para fiscalizar los recursos públicos y privados de un partido político “la investigación realizada no fue exhaustiva, porque no se agotó la línea de investigación”.

“El pleno señaló que las diligencias realizadas por la autoridad no fueron suficientes, ya que no derivaron en una investigación integral de los hechos. En particular, la autoridad debió haber solicitado la colaboración de las instituciones hacendarias y bancarias”, agregó.

Por otro lado, los magistrados consideraron que la resolución carece de “congruencia interna”, ya que no acredita la utilización de recursos públicos, pero, al mismo tiempo, ordena dar seguimiento a los procedimientos de fiscalización del partido Morena.

Finalmente, el pleno señaló que no existe nexo causal entre el sujeto responsable por los hechos supuestamente violatorios de la normatividad electoral -el partido Morena- y determinación de un beneficio que este hubiese obtenido de dicha actividad.

“En consecuencia, al no haberse acreditado su responsabilidad directa o indirecta por la creación y operación del fideicomiso, la sala superior revocó la resolución impugnada y, con ello, la sanción impuesta por el INE al partido Morena”, concluyó el boletín.

Al fideicomiso, que se creó supuestamente para atender a los afectados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, ingresaron 78,8 millones de pesos (4,1 millones de dólares) a través de efectivo, cheques de caja, transferencias bancarias y pagos electrónicos.

Pero 64,4 millones de pesos (3,37 millones de dólares) fueron sacados del fideicomiso y se destinaron a miembros del partido, que cobraron esta cantidad en efectivo, según las pesquisas del INE.

Al darse a conocer la multa a mediados de julio, López Obrador, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, aseguró que esta era “una vil venganza”. EFE