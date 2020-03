El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que solo hay 129 casos confirmados por coronavirus en la unión americana.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que 11 personas han fallecido por la epidemia mundial

With approximately 100,000 CoronaVirus cases worldwide, and 3,280 deaths, the United States, because of quick action on closing our borders, has, as of now, only 129 cases (40 Americans brought in) and 11 deaths. We are working very hard to keep these numbers as low as possible!

