El presidente Donald Trump volvió a enfrentarse a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y aseguró que había ganado la batalla en la lucha por defender el honor del himno nacional y la bandera.

“Pensé que habíamos ganado la batalla con la NFL”, destacó Trump en su primera gira de campaña buscando su reelección después de tres meses de pausa por la pandemia del coronavirus, en Tulsa (Oklahoma).

Frente a sus seguidores en esta ciudad, agregó que “los estadios (de la NFL) se estaban vaciando”.

Sugirió que ese se debía a que los jugadores se arrodillaban cuando se interpretaba el himno nacional, como protesta por la desigualdad social, racial y la brutalidad policíaca.

Trump no quiso dejar de lado el hecho de que la mayoría de los jugadores recientemente han señalado que se arrodillarán para la temporada próxima a iniciar como parte de las protestas masivas en todo el país tras la muerte del afroamericano George Floyd cuando estaba bajo custodia de la policía de Minneapolis.

“Me gusta la NFL, me gusta (el comisionado) Roger Goodell, pero no me gustó lo que dijo hace una semana”, comentó refiriéndose al vídeo de apoyo para los jugadores negros, que el presidente percibió como la autorización de la liga para que los jugadores se arrodillen.

El exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, comenzó a arrodillarse durante el himno nacional en 2016 para protestar contra la brutalidad policial y otras injusticias raciales y sociales.

Trump sostiene que arrodillarse es irrespetuoso con la bandera y el país.

“Nunca nos arrodillaremos ante nuestro himno nacional o nuestra gran bandera estadounidense. Nos mantendremos orgullosos y nos mantendremos erguidos”, subrayó.

Los comentarios de Goodell se produjeron después de que los jugadores pidieron a la NFL que “condene el racismo y la opresión sistemática de los negros”.

Dijo que “protesto con usted y quiero ser parte del cambio que tanto se necesita en este país”.

En el 2017 Trump hizo comentarios despectivos en un mitin sobre jugadores que optaron por arrodillarse, y pensó que eso pondría fin a las protestas, pero ha habido muchos jugadores que han seguido arrodillándose.

“Pensé que ganamos esa batalla con la NFL. Sus estadios se estaban vaciando. Les tomó mucho tiempo recuperarlo. A mucha gente no le gustó eso”, dijo el sábado por la noche.

Si bien la audiencia de la NFL disminuyó en 2017, no está claro que papel jugaron las protestas en eso, además la liga ha tenido dos temporadas consecutivas de aumentos de audiencia.

Trump ha dicho que no verá los juegos de la NFL esta temporada si los jugadores se arrodillan.EFE