Atrincherado en la Casa Blanca, Trump reclama su triunfo y bloquea transición a Biden

Una semana después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump no admite su derrota frente al demócrata Joe Biden: atrincherado en la Casa Blanca sigue reclamando su triunfo y bloqueando el proceso de transición.

“¡Ganaremos!”, tuiteó el martes en mayúsculas el presidente republicano, agregando: “Estamos progresando mucho. Los resultados comienzan a llegar la próxima semana. ¡Hagamos a Estados Unidos grande otra vez!”.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020