El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este jueves que sus puntos de vista sobre cómo abordar la situación de Venezuela y, en especial la de Cuba, «eran más fuertes» que los del exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jhon Bolton.

A través de sus redes sociales, Trump remató que Bolton lo estaba «reteniendo» en sus actuaciones con respecto a estos dos países.

In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019