El hambre, la falta de medicamentos, un sistema de salud colapsado, la desaparición de los servicios básicos, la persecución y represión en contra de los diputados a la Asamblea Nacional convierten al Estado en el primer violador de los Derechos Humanos de la región denunció el ex parlamentario, abogado y coordinador de la ONG Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez.

Según el activista, estamos en presencia de la profanación de la soberanía popular que reside en el pueblo, a través del voto directo y secreto que ejercieron los electores en el año 2015. “Ante la ausencia y la falta de autonomía e independencia de los poderes públicos, los derechos humanos siguen siendo violados sistemáticamente en nuestro país. La persecución sin clemencia por porte del TSJ y de la ANC en contra de los parlamentarios de la AN, coloca a nuestra democracia en terapia intensiva”.

Como ex parlamentario nacional y como defensor de los DDHH, Narváez condenó categóricamente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, por parte de un cuerpo que no tiene competencia, a 10 diputados de la AN, y la detención arbitraria y salvaje en contra del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, por parte del cuerpo de seguridad política llamado Sebin.

Narváez narró que al estilo de Pedro Estrada, que dirigió la Seguridad Nacional del dictador general Marcos Pérez Jiménez, cercaron con hombres apuntando con armas largas al diputado, al chofer y a quienes le acompañaban dentro de su vehículo, se lo llevaron utilizando una grúa hasta la sede del Sebin, procedimiento diseñado por la nueva directiva para cazar a los demás parlamentarios que están en la mira.

Nota de prensa