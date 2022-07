Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. «O me compras o me compras»: Twitter a Musk

En capítulos anteriores de «Twitteral de Pasiones» veíamos cómo Néstor Armando (Elon Musk) no quiso comprar la plantación de café (Twitter) de Victoria Ifigenia (su junta directiva), y esta quería obligar al galán a hacerlo, con lo que esta relación se hizo literalmente trizas.

Pues ahora, Victoria Ifigenia ya le propuso a sus accionistas la fecha del 3 de septiembre para votar la compra por 44.000 millones de dólares de la plantación por parte de Néstor Armando y así ponerlo entre la espada y la pared.

“Responde por lo prometido, irresponsable”, parece decirle Twitter a Musk.

El asunto está feo y ya ambas partes se verán las caras en un juicio en octubre próximo.

Musk pretendía alargar el plazo de compra hasta enero, pero en Twitter quieren que el magnate pase la tarjeta ya mismo.

¿Quién ganará esta batalla? ¿Resurgirá el amor entre Néstor Armando y Victoria Ifigenia? No se pierda el próximo capítulo de «Twitteral de Pasiones».

2. La SEC, la otra piedra en el camino para don Elon… y Tesla

Como si un posible enorme desembolso obligado de 44.000 millones de dólares no fuera ya un motivo de preocupación, ahora se le suma a Musk un “problemita” con Tesla.

A la fabricante de automóviles eléctricos le viene siguiendo los pasos la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, en inglés) por el intento en 2018 de Musk de sacar de la bolsa a la compañía.

Por esta maniobra, la SEC dijo “wait a second, please!” y solicitó nuevoa datos.

La información que está pidiendo el ente regulador tiene que ver con el cumplimiento de un acuerdo que tanto Tesla como Musk alcanzaron en 2018 con las autoridades federales.

El acuerdo, que evitó que la SEC los demandara por fraude, establecía el pago de dos multas de 20 millones de dólares y que todos los tuits de Musk sobre Tesla fueran supervisados por la empresa antes de su publicación.

¿A quién le dedicará Musk su último pensamiento antes de ir a la cama? ¿A Twitter o a la SEC y su “problemita” con Tesla?

3. Otra vez «castigan» a Google en Rusia

Cual Godínez en la clase del Profesor Jirafales en «El Chavo del 8», Google le dice a las autoridades rusas «¿y ahora qué hice?».

Y el profesor, luciendo una «ushanka» (gorro ruso), le dice «te acuso de abuso de posición dominante en el mercado».

En efecto, el Servicio Federal Antimonopolio (SFA) de Rusia le impuso una multa de 2.000 millones de rublos (unos 34,9 millones de dólares) a Google por ejercer una posición monopólica a través de YouTube.

Google tendrá que abonar esa multa en dos meses.

Las acciones de Google, añadió el SFA, conducen a «bloqueos súbitos y a la eliminación de cuentas de los usuarios sin explicaciones».

Estas son acciones que ha tomado Google en el marco de las represalias occidentales tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Google ya había sido sancionado anteriormente por el regulador ruso de comunicaciones, Roskomnadzor, por no alojar en servidores rusos los datos de los usuarios de la nación euroasiática.

¿Cuántas empresas más serán «víctimas» de las autoridades rusas?

4. Microsoft: dólares (por miles de millones) son amores

En esa esquina del «Monopoly» digital llamada Redmond (Washington, EE.UU.) deben de estar de plácemes porque Microsoft obtuvo un beneficio histórico de más de 72.700 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2022.

Lanzaron muy bien los dados, ya que el beneficio anual con respecto a 2021 fue un 19 % superior. Ya el año pasado, Sundar Pichay y su gente se habían embolsillado 60.000 millones.

Y en Microsoft miran para arriba porque es en la nube donde estuvo la mayor parte de la facturación: 75.251 millones.

Le siguen abriendo más «ventanas» a las ganancias en Microsoft.

5. Alphabet llegó a A y B, pero no a C…

Por el contrario, Alphabet no tuvo una buena «jugada» y bajó un poco el flujo de caja, ya que «apenas» reportaron ganancias netas por 32.438 millones de dólares entre enero y junio, un 11 % menos que el año pasado. Como quien dice, ese alfabeto no llegó a la C.

La matriz de Google facturó durante el primer semestre del año 137.696 millones de dólares, en su inmensa mayoría provenientes de la publicidad.

A Alphabet le están pesando los costos operativos (un 20 % superiores al ejercicio pasado), así como la ausencia de unos 7.000 millones en ingresos extraordinarios reportados el año pasado.

A ver si el año que viene googleamos mejores resultados, ¿eh?

6. Chips por «decreto» en EE.UU.

En un mundo que todavía está muy sacudido por la falta desesperante de semiconductores, el Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley para tener más autosuficiencia en ese sentido.

Lo que persigue esta iniciativa es fortalecer las cadenas de suministro y subsidiar con 52.000 millones de dólares la fabricación de chips para mejorar la posición del país de Joe Biden en su competencia con China.

El proyecto recibió el visto bueno de la Cámara Alta, con 64 votos a favor y 33 en contra.

Y otra vez, como diría el buen Flanagan de «¿Qué nos pasa?»: «¡¡¡Queremos chiiiiiiiiiiiiips!!!»… para aliviar un poco las cosas.

7. ¡Alto ahí, Meta!

El Gobierno de EE.UU. está muy preocupado con la posición monopólica de Meta y presentó una demanda para que se bloquee la adquisición por su parte de la compañía de realidad virtual Within.

Meta, propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, está a punto de adquirir Within, dueña de la aplicación de «fitness» de realidad virtual Supernatural.

Para la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC, en inglés), la operación «reduciría sustancialmente la competencia o se tendería a crear un monopolio».

¡Calma, Mark Zuckerberg! Deja que los otros también jueguen.