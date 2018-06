El conferimiento del título de Doctor Honoris Causa en Derecho de la Universidad de Carabobo al exmagistrado y exrector de esta casa de estudios, Aníbal Rueda, es un reconocimiento a sus sobresalientes méritos como ciudadano, docente y jurisconsulto, especialmente en materia de casación civil. La solicitud de este reconocimiento la hizo por unanimidad el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y fue elevada al Consejo Universitario, instancia que también dio la aprobación.

El acto de imposición del doctorado está previsto para el próximo miércoles 20 de junio.

Una comisión presidida por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, David Rutman, e integrada por Hildegarda Betancourt, María Eugenia Jonckheer, Clecia Cachazo, Nelson Riedi, Francia Zabaleta y Arelis Farías, se encarga de la organización del acto.

Las actividades pautadas, darán inicio a las 9:00 a.m., con una misa en la iglesia San Francisco que la presidirá el padre Pedro De Freitas. El acto protocolar de imposición del título será a las 10:30 a.m., en el Paraninfo Universitario, antigua Facultad de Derecho, e incluirá palabras de la rectora de la UC, Jessy Divo de Romero; semblanza de Aníbal Rueda a cargo de Román Duque Corredor, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello.

La ceremonia cerrará con el discurso del homenajeado. Está abierta la invitación a sus exalumnos.

Vida y obra

El doctor Aníbal Rueda, nativo de la ciudad de Valencia, ha sido rector de la UC, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) y gobernador designado de Aragua en el período 1977-1979. A sus 83 años de edad, mantiene una lucidez mental que le permite seguir haciendo aportes desde el campo del Derecho. Cabe destacar, que Rueda fue el primer egresado de la máxima casa de estudios de la región, con el grado de doctor.

Fue profesor de pre y postgrado de la FCJP hasta hace dos años, cuando decidió retirarse por razones personales. Ha sido profesor de postgrado tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, es profesor emérito de la UC, universidad a la cual ingresó en los tiempos de su reapertura, en 1958.

Rueda es autor de importantes libros sobre casación civil. Fue presidente del Colegio de Abogados del estado Carabobo y maestro de escuela en el Colegio La Salle; cuando esta institución funcionaba en el centro de Valencia.

En materia de casación civil, se considera significativo su aporte jurisprudencial. La casación son las decisiones emanadas de los altos tribunales que crean precedentes. Ese criterio jurisprudencial ha servido en lo que es el devenir histórico de la Sala de Casación Civil de Venezuela.Testigo de su tiempo“Estamos homenajeando a un excelente esposo y padre de familia, a un excelente maestro en un tiempo tan difícil en el que debemos apostar a la educación y a enseñar ciudadanía, a un testigo de su tiempo y de todos los tiempos, a un excelente jurisconsulto. Es la reflexión más importante que, quizás, podamos hacer de Aníbal Rueda”, expuso el decano de la Ciencias Jurídicas y Políticas y presidente de la comisión organizadora del Doctorado Honoris causa en Derecho, David Rutman.

A juicio de Rutman, Aníbal Rueda es un testigo de su tiempo, porque hablar con él significa rememorar la historia del siglo XX, tanto de Valencia como de Venezuela; por las distintas facetas de su vida como ciudadano, político, docente, formador y maestro de escuela.

-En cada momento que le tocó desempeñar, él estuvo a la vanguardia. Fue un gran mediador, un baluarte, una suerte de hito para la historia de la universidad. Ejerció el poder con una ética extraordinaria.

Nota de Prensa Tiempo Universitario