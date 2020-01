El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, apeló hoy a la comunidad internacional para establecer la verdad sobre el incidente del Boeing 737-800 de Ukranian International Airlines, que el pasado día 8 se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Teherán y fallecieron sus 176 ocupantes.

“Nuestro objetivo es establecer la verdad. Consideramos que es un deber de toda la comunidad internacional ante las familias de los fallecidos y la memoria de las víctimas. El valor de la vida humana está por encima de cualquier consideración política”, escribió Zelenski en Facebook.

UCRANIA PIDE APORTACIÓN DE DATOS Y PRUEBAS

Para ello, el presidente ucraniano pidió, “en primer lugar a Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido entregar a la comisión internacional todos los datos y pruebas referidos a la catástrofe”.

Esta petición se produce después de que Estados Unidos y Canadá revelaron que disponen de indicios de que el avión ucraniano, que se estrelló cuando realizaba el vuelo 752 entre Teherán y Kiev, pudo ser derribado accidentalmente por Irán con un misil.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo ayer, jueves, que su gobierno dispone información de que el Boeing 737 fue derribado por “un misil iraní”.

“El presidente Vladímir Zelenski y yo nos reunimos con representantes de EE.UU., en particular con la encargada de negocios de la embajada en Ucrania, Christine Quinn. Recibimos datos importantes que serán analizados por nuestros especialistas”, escribió en Twitter el ministro de Exteriores ucraniano, Vadim Pristaiko.

UN MISIL, POSIBLE CAUSA DEL SINIESTRO

Diversos medios occidentales y también ucranianos coinciden en apuntar que la causa más probable del desastre aéreo es que el avión fue alcanzado por un misil o incluso dos.

“Podría parecer increíble, pero cada vez hay más indicios de que en la zona de vuelo internacional, prácticamente sobre el aeropuerto de Teherán, un misil antiaéreo de producción rusa derribó el Boeing ucraniano”, escribió hoy el director del diario digital ucraniano Censor.Net, Yuri Butúsov.

Recordó que el posible derribo del avión tuvo lugar horas después de que Irán lanzara un ataque con misiles contra dos bases estadounidenses en Irak y en momentos en que las fuerzas antiaéreas iraníes se hallaban en estado de máxima alerta a la espera de una represalia.

Según Butúsov, los militares iraníes realizaron una lectura equivocada de los radares o las baterías de misiles TOR-M1, de fabricación rusa, estaban en régimen automático, en el que atacan cualquier objetivo que no responda al identificador amigo-enemigo.

“La hipótesis de que un misil impactó en el avión no se descarta, pero a día de hoy no está confirmada”, subrayó Zelenski, quien desde que se produjo la catástrofe ha pedido esperar a los resultados de la investigación y a no adelantar conjeturas sobre sus causas.

IRÁN ASEGURA QUE NO DERRIBÓ EL AVION UCRANIANO

Las autoridades iraníes han asegurado que el Boeing ucraniano no fue atacado con misiles.

“Cualquier comentario o informe sobre qué ocurrió antes de analizar las cajas negras no son válidos, pero puedo decirles que (el avión) no fue alcanzado por un misil”, insistió hoy en Teherán el jefe de la Organización de la Aviación Civil de Irán, Alí Abedzadeh.

Ante las denuncias del derribo del avión por un misil, Irán informó de que ha invitado a Ucrania, como propietario del avión, y a la compañía estadounidense Boeing, como fabricante del aparato, a “participar en la investigación”.

EXPERTO PONE EN DUDA INTERÉS DE IRÁN EN UNA INVESTIGACION A FONDO

Una fuente de la comisión investigadora ucraniana puso en duda el interés de Irán en llevar a cabo una investigación exhaustiva del siniestro del avión.

“Los fragmentos del aparato continúan recogiéndolos con excavadoras (…). En el lugar de la catástrofe hay una muchedumbre de gente con y sin uniforme. Cientos de personas recogen y se llevan fragmentos del avión. Es imposible controlar esto”, dijo la fuente en condiciones de anonimato a Censor.Net.

Agregó que de este modo “es imposible garantizar la conservación de fragmentos importantes para comprender la situación”.

“¿Cómo se puede establecer, por ejemplo, el carácter de la explosión si los fragmentos del fuselaje pueden ser dañados por una excavadora?”, se preguntó la fuente, que añadió que “los iraníes son gente informada y es imposible que no entiendan esto”.

RUSIA INSTA A ESPERAR LAS CONCLUSIONES DE LOS PERITOS

Mientras, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, subrayó hoy que hay que esperar el análisis de los expertos y que “en esta etapa no hay ningún fundamento para hacer declaraciones altisonantes”.

“Estoy convencido de que no se debe intentar ganar puntos políticos en esta terrible tragedia humana. Hay que dejar a los especialistas que analicen la situación y saquen conclusiones, pues comenzar ciertos juegos es, como mínimo, indigno”, dijo Riabkov citado por la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.