Ucrania pidió hoy decisiones políticas «firmes» y «valientes» por parte de los líderes europeos para superar problemas y «obstáculos artificiales» a la adhesión del país a la Unión Europea (UE), e insistió en que no aceptará otra opción que no sea el estatus de candidato.

A veces es necesario que los líderes asuman decisiones políticas firmes para superar problemas y obstáculos artificiales, dijo Igor Zhovkva, consejero político y enviado especial del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa en Lisboa.

Zhovkva está en Portugal para recibir «apoyo técnico» por parte de las autoridades lusas en el proceso de adhesión a la UE, que puede demorar «un tiempo, tal vez varios meses o años», reconoció.

Ucrania pide valentía

Todo dependerá de Ucrania pero también de la propia Unión Europea y de «cómo de rápidos» son sus líderes y los Estados miembros para asumir «decisiones políticas valientes».

El director adjunto del Gabinete de Zelenski rechazó el argumento de que otorgar a Ucrania el estatus de candidato crearía tensiones con los Balcanes y dijo que ya han recibido cartas de Macedonia del Norte y de Albania mostrando su apoyo a este paso.

«Este ejemplo muestra cómo a veces las objeciones a dar a Ucrania lo que sería el siguiente paso lógico son artificiales o una invención burocrática, o simplemente la ausencia de voluntad de admitir que no se confía en los ucranianos (…), que no son probablemente europeos y no se les dará lo que desean», dijo.

Cuestionado sobre la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de constituir una «comunidad política europea», el representante de Zelenski reiteró la postura ya manifestada por Ucrania: que no aceptarán ningún «compromiso» y la «única decisión» que esperan es que se les conceda el estatuto de candidato.

Necesitamos una decisión clara sobre si somos o no capaces de convertirnos en un miembro de la UE, insistió, y reiteró los esfuerzos de Ucrania por cumplir los pasos marcados por Bruselas.

No omitiremos ningún paso del procedimiento (…) No pretendemos que nos den un tratamiento especial pero sí un proceso más acelerado porque el tiempo vuela. Queremos formar parte del futuro europeo y no del pasado ruso, aseveró, y recordó las «circunstancias» del país, bajo agresión rusa.

Negociaciones por el fin de la guerra

Zhovkva también repasó en qué punto están las conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra y defendió que las «verdaderas negociaciones con verdaderos resultados» sólo pueden realizarse cuando Moscú retire sus tropas al menos hasta la línea anterior al 24 de febrero y haya un alto el fuego en todo el territorio.

«Para tener negociaciones reales no podemos tener misiles volando sobre nuestras cabezas», dijo.

Por eso, el fin de la guerra «estará en la mesa diplomática» pero hasta que no se cumplan esas dos condiciones las negociaciones se centrarán en un alto el fuego.

Defendió que «sólo una persona puede asumir unas negociaciones serias» por el final de la guerra, en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin.

«Pero no hemos oído nada por parte de la Federación Rusa de que esté dispuesto a negociar lo que sea», zanjó.

Zhovkva llegó hoy a Lisboa procedente de Madrid para reunirse con el secretario de Estado de Asuntos Europeos luso, Tiago Antunes, y avanzar en la cooperación bilateral en materia de integración europea.