La Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) convocó para este sábado, 27 de mayo, una reunión extraordinaria con su comité ejecutivo tras la suspensión de las elecciones de autoridades rectorales, decanos y representantes profesorales de la casa de estudios.

El miembro de la FCU, Yonathan Carrillo, informó en su cuenta de Twitter que ante la urgencia de la situación se invitó a los representantes estudiantiles del tren ejecutivo de la FCU a un encuentro para discutir la posición de la federación ante la suspensión del proceso electoral, a las 11:00 de la mañana.

El presidente de la FCU, Jesús Mendoza Morales, mencionó en la misma red social que es importante saber los motivos de la suspensión, ya que los ucevistas no pueden permitir que se aplace por más tiempo las elecciones.

Agregó que por ahora, la comunidad estudiantil debe defender y estar atenta a la nueva fecha de las elecciones.

Es importante saber los motivos por el cual el proceso se suspendió ayer.

Los ucvistas, no nos podemos dar el lujo de que el 9 de junio, se suspenda o no salga el proceso, eso significaría no tener elecciones de autoridades este año.

