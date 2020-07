La UE acuerda histórico plan de reconstrucción poscoronavirus tras cinco días de cumbre

Los 27 mandatarios europeos lograron a primera hora del martes un histórico acuerdo para superar los estragos del coronavirus en aras de la reconstrucción con un inédito fondo de 750 mil millones de euros (840 mil 000 millones de dólares), basado en la mutualización de deuda.

“¡Acuerdo!”, tuiteó el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, más de 90 horas después del inicio de la cumbre en Bruselas. Los 27 acordaron también el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, que estará dotado de mil 074 billones de euros.

Para el mandatario francés, Emmanuel Macron, “es un cambio histórico de nuestra Europa y de nuestra zona euro”. “En dos meses, conseguimos construir un consenso para que este plan de recuperación inédito se haga realidad”, apuntó.

La canciller alemana, Angela Merkel, que junto a Macron y Michel, desempeñó un papel clave en la negociación se dijo “muy aliviada” de ver que, tras difíciles negociaciones, Europa haya mostrado que “todavía puede actuar junta”.

We did it! We have reached a deal on the recovery package and the European budget for 2021-2027.

This is a strong deal. And most importantly, the right deal for Europe right now. #EUCO pic.twitter.com/c6fQ5ppwpf

— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020