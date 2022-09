Mariana Duque/ Diario de los Andes

El próximo lunes 26 de septiembre reinicia sus actividades académicas la Universidad de Los Andes, núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”, en medio de una ausencia presupuestaria que sigue afectando tanto a sus instalaciones, como a docentes y alumnos, por lo que su vicerrector Decano (e), Omar Pérez Díaz, hizo un llamado a las instituciones de gobierno para que den los aportes correspondientes, pues considera que la educación superior es una inversión.

“Es muy difícil gerenciar o administrar, por muy buena disposición que se tenga, sin presupuesto. El déficit es total, no tenemos nada. Tenemos todas las unidades paralizadas, no tenemos para gastos de funcionamiento, el comedor no está funcionando, no hay transporte estudiantil, las becas no las solicitan los alumnos porque los montos no son los apropiados, de acuerdo al índice inflacionario que vive el país”, explicó.

Pérez Díaz destacó que gracias a la empatía que tienen los docentes con la universidad, y al esfuerzo que hacen los alumnos se mantienen las puertas abiertas y con desarrollo académico. “Por eso nosotros mantenemos la universidad abierta como un indicador de la necesidad de formar cuadros importantes de profesionales que van a servir al país. Nosotros no hemos paralizado en ningún momento las actividades, algunos dicen que están subsidiando la educación, otros que los están explotando, pero el 99% de los profesores han estado presentes desarrollando la actividad académica”, dijo.

Recordó que desde el 2007 iniciaron con un presupuesto reconducido, luego llegaban los auxilios financieros y ahora no reciben nada, salvo los proyectos que adelantan con la Alcaldía de San Cristóbal para recuperar algunos espacios.

El Vicerrector Decano de la ULA Táchira manifestó que no pueden participar en el plan “Universidad Bella” porque la Universidad de Los Andes tiene su centro administrativo en la ciudad de Mérida, y esta era una oportunidad de presentar proyectos para mejorar los espacios de la institución.