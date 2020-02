Una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, The Beatles, también tuvo sus inicios. Precisamente un 9 de febrero de 1961, el cuarteto formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best dio su primer concierto en un club de Liverpool llamado The Cavern, que más tarde se convertiría en la guarida del grupo.

Años antes, Lennon y McCartney habían tocado en el local con su banda The Quarrymen, precursora de lo que sería posteriormente The Beatles. El nombre elegido venía del instituto en el que estudiaba Lennon: la Quarry Bank High School.

Fue precisamente en el local del número 10 de Mathew Street donde Brian Epstein, por aquel entonces dueño de una tienda de discos de la ciudad, vio a la banda tocar y se enamoró inmediatamente de ella. Se convirtió en su mánager y logró que ficharan por Parlophone, una empresa subsidiaria de la discográfica EMI.

Una de las primeras decisiones que se tomaron desde Parlophone fue sustituir al batería Pete Best por otro músico con más experiencia: Ringo Starr. Otra, modificar su segundo tema grabado, tras Love Me Do, y primer gran éxito en las listas de Gran Bretaña, Please Please Me.

The Beatles actuaban en The Cavern a mediodía, aunque pronto empezaron a tocar también por la noche, a medida que la gente los iba conociendo y aumentaba su fama. La última vez que tocaron en este local de culto (que posteriormente fue demolido debido a unas obras ferroviarias y luego reconstruido) fue el 3 de agosto de 1963, solo un mes después de publicar She loves you y alcanzar la fama mundial.

Los Beatles vendieron más de 100 millones de sencillos y 100 millones de álbumes y se embarcaron en importantes giras mundiales entre los años 1964 y 1966. Un año más tarde decidieron interrumpir las actuaciones en directo y en 1968 fundaron su propio sello discográfico, Apple Records. La banda también apareció en películas como A Hard Day’s Night, Help y Let It Be.

En los años en que estuvo activa, la banda recibió numerosos premios Grammy y sus integrantes fueron condecorados con la Orden del Imperio Británico en 1965.

En 1970 los miembros del grupo se separaron y cuatro años más tarde la disolución se reconoció legalmente.