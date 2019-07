Según Infobae, el doctor José Alberto Marulanda Bedoya, es otra víctima de torturas físicas y psicológicas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), “por lo que un médico forense cambió la experticia original para ocultar las pruebas”.

Así lo dijo el doctor Marulanda a sus abogados, quien fue “golpeado en el estómago y la espalda, con una cabilla o barra de metal, causando lesiones visibles en sus pies, que le dejaron hematomas”, por sus custodios dentro de la Dgcim, los mismos que lo llevaron al Tribunal.

El reconocido traumatólogo y especialista en mano, hoy preso en la cárcel militar de Ramo Verde en Caracas, luego de ser detenido el 20 de mayo de 2018, es acusado de Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión, delitos absurdos porque no es militar, no portaba armas y no tenía acceso alguno a cuarteles venezolanos.

Al doctor José Alberto Marulanda Bedoya le ha costado cárcel y tortura, una corta relación de apenas tres meses con la capitana de navío Emmy Mirella Da Costa, señala la denuncia.

Las declaraciones sobre las torturas indican que “las esposas que le colocaron en sus manos estaban muy apretadas con la intención de causar daño y dolor, y por ello perdió la sensibilidad de las manos, lo que le afectó el nervio radial. Además fue golpeado fuertemente en el parietal derecho, a la altura del oído, produciendo pérdida auditiva”.