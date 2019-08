Un hombre hasta ahora no identificado, fue localizado muerto con dos disparos, dentro de la quebrada El Cacao, del municipio Libertador, la mañana de este lunes.

La víctima era de piel morena, contextura gruesa, de aproximadamente 40 años, vestía camisa de cuadros color marrón, pantalón azul y unas botas.

Unos habitantes de la comunidad descubrieron el cuerpo sin vida cerca de las 7:00 am, por lo que de inmediato dieron aviso a la policía. Algunos vecinos se acercaron para ver si reconocían al hombre, pero nadie pudo identificarlo por lo que se presume que no era de la zona.

Uno de los móviles que se maneja es el presunto ajuste de cuentas, pero el Cicpc sigue investigando.