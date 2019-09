El alcalde de Valencia, Alejandro Marvez, y la primera dama, María de Marvez, homenajearon a Mary Schwarzenberg, en un acto realizado en los espacios del Teatro Municipal de la ciudad, en el marco de la celebración de su cumpleaños 94.

El mandatario local, quien presidió la actividad, resaltó el trabajo, esfuerzo y amor que durante su trayectoria ha ofrecido Schwarzenberg a Valencia, contribuyendo con la cultura local, lo que la convirtió en referencia regional, icono y orgullo de la capital carabobeña. “Es una persona que lo ha dado todo por nuestra ciudad, por algo que es importante para el crecimiento y el desarrollo de una ciudad, que es la cultura, sin cultura no hay ciudad, no hay vida, no hay nada. Emulemos a Mary, seamos como ella, hagamos que valga la pena”.

Marvez agregó que desde el inició de esta gestión adquirieron el compromiso de recuperar la ciudad, con un objetivo de estado, comenzando por el Centro Histórico que es el corazón de Valencia. “Aquí está el corazón de la ciudad, un corazón que estaba muerto, no palpitaba, y ahora comenzó a palpitar y no lo parará nadie, volverá a ser lo que un día fue, una gran ciudad, la que todos soñamos. Qué bueno que a tus 94 años estés aquí para presenciar eso y que valga la pena el esfuerzo que estamos haciendo para que tu trabajo y dedicación sea compensado”.

La homenajeada, visiblemente emocionada, agradeció al Gobierno municipal por reconocer su labor y por el emotivo evento. “Esto es una mañana llena de luz y esperanza, es como Valencia, arte y calor, es amor, es luz, es el horizonte abierto para todos los que debemos saber que el mundo no debe ser egoísta. Yo en este momento debo dar gracias al Señor, mil gracias, tu misericordia es infinita, gracias”, expresó a todos los presentes en el salón que lleva su nombre.

Trayectoria

Mary Schwarzenberg, de profesión educadora, fue profesora en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y sub-directora en la Escuela Fernando Peñalver. Realizó numerosos cursos y seminarios sobre diversos temas educativos, creatividad y producción artística. Fue coordinadora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Carabobo desde su fundación en 1979 hasta 1988 y fue la primera presidenta de los Clubes de Leones de Carabobo.

.También fue secretaria en la directiva presidida por Frida Añez en el año 1955, cuando les tocó organizar la Exposición Internacional de Artes Plásticas que se celebró con motivo del Cuatricentenario de Valencia. Años más tarde, integró otra vez la directiva del Ateneo, bajo la presidencia de Vitalia Muñoz de Chacín, durante tres períodos.

También fue fundadora de la Fundación Teatro Municipal, en 1984, siendo la única que sigue activa y que asiste diariamente a esta joya arquitectónica. Es vice-presidenta de la Sociedad “Amigos de Valencia”.