Un sensor biodegradable que podría implantarse dentro del cuerpo para controlar la evolución de una lesión, por ejemplo en el caso de tendones dañados, fue desarrollado por un grupo de científicos de EEUU, informó hoy Nature Electronics.

El equipo encabezado por Zhenan Bao, de la Universidad de Stanford, diseñó un pequeño dispositivo plano que es capaz de detectar la tensión y presión en la zona lesionada -lo que ayudaría a supervisar el proceso de rehabilitación-, y que además se degrada una vez cumplida su función.

La revista señala que este sensor, que de momento solo ha sido probado en animales, podría ser utilizado “para controlar la presión sobre tejido blando dañado en tiempo real y ayudar a diseñar un programa de rehabilitación personalizado para pacientes convalecientes”.

Nature Electronics explica que los sensores biodegradables son una tecnología emergente, en la que los dispositivos se diseñan con polímeros especiales para que se descompongan después de un tiempo determinado, lo que elimina la necesidad de volver a intervenir quirúrgicamente para extraer el implante.

Sin embargo, los dispositivos existentes tienden a tener un pobre rendimiento sensorial o pocas garantías de compatibilidad con el tejido, añade.

El equipo estadounidense, formado también por Paige Fox, logró elaborar su sensor con polímeros biodegradables que en principio parecen ser totalmente compatibles.

Los autores probaron el dispositivo, muy sensible y elástico, implantándolo en la espalda de una rata, y comprobaron que no había ninguna reacción inflamatoria adversa, salvo una inicial considerada normal, incluso ocho semanas después del implante.

También observaron que, como estaba previsto, el sensor se descomponía en el tiempo indicado -el juzgado necesario para la curación del tejido- y que durante el periodo de actividad y hasta su desaparición no perdía propiedades. EFE