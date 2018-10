No creen en el mercado, no creen en la iniciativa privada, no creen en el proficto, no creen en el individuo. no creen que el mundo pueda mejorar a través del aporte libre de tantas personas todas una distinta de la otra.

No creen en nada. Lo único que quieren es transformar el país en una plaza que grita, que arremete, que embiste, que condena. La Venezuela de nuestros días está gobernada por una fuerza política que es el “ estalinismo chavista” que no pierde ocasión para expresar la cultura del odio, del rencor, de la envidia social y, al mismo tiempo, del subdesarrollo, de la falta de crecimiento.

En estos últimos días de gobierno, la matriz veterocomunista y estalinista de los chavistas se ha manifestado en todas sus formas. Con la caída del muro de Berlín, salieron finalmente al descubierto todos los problemas y todas las miserias que durante mas de 70 años con engaños y con despliegue de propaganda habían logrado mantener secreto. Mucha gente lo sabía mas era sumamente difícil comprobarlo porque aquel mundo era praticamente impenetrabile. y, en ciertos aspectos, lo sigue siendo todavía, como decía el famoso político Konrad Adenauer “El que logre evitar una revisión del pasado, puede controlar el futuro.”

Ahora bien, considerando que el fracaso del comunismo a nivel mundial, es completamente manifiesto y nadie puede negarlo porque es historia, ¿cómo es posible que un sistema que es la antítesis de la libertad y del progreso, no solamente sea alardeado como el único capaz de generar libertad, benestar e igualdad entre los hombres sino tenga tanto secuaces? De verdad no encuentro una respuesta a esa pregunta y por eso creo que ese alarde y ese fanatismo por una ideología cuya aplicación práctica ha sido desmentida por la historia, se deba a una seducción perversa del social-comunismo. Voy a tratar de aclarar ese concepto porque, no solamente me parece interesante sino hasta instructivo. Desde siempre el primer paso de un régimen social-comunista ha sido el de reducir el individuo a su minima expresión, quitándole la responsabilidad de tomar decisiones. Para pensar en él, en su futuro, en el futuro su familia, está el partido – único por supuesto – que recibe órdenes terminantes e indiscutibiles del jefe supremo,, llámese Stalin, llámese Fidel Castro, llámese Chávez o llámese Maduro…

Los que no estén dispuestos a renunciar a su propia individualidad y que pretendan considerarse “sujetos” de su historia, dueños de su propia vida y no títeres del sistema, no solamente vienen marginados, por lo general de una forma violenta, sino vienen tachados de ser contrarrevolucionarios, de ser personas incapaces de no pensar por el bien del país y de vivir unicamente por el dinero. Acaso ¿no es ese el juicio que los comunistas han expresado sobre los gobiernos de las grande democracias. comenzando por los EEUU? Es evidente entonces que ese comunismo que exime al ciudadano de cualquier tipo de preocupación para su futuro, porque para eso está el “partico único” y su jefe máximo, se convierte, por encanto, en una extraordinaria vía de escape a la realidad cotidiana y poco importa que esa misma realidad sea miseria, sea privación de la Libertad, esté impregnada de odio. No llega a tomar conciencia de eso porque ha perdido los instrumentos de la razón , tristemente atrofiada con la llegada del comunismo.

Y así esa entrega resignada que impide todo intento a superarse (más de cien años de historia lo demuestran), y que crean una tácita aquiscencia con lo poco que se le ofrece a cambio de lo que se le dá, estriba la sutil y engañosa “seducción perversa” del social comunismo. Que cada quien en su prooia conciencia saque sus propias conclusiiones.

Desde Italia – Paolo Montanari Tigri