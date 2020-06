La conocida actriz estadounidense, Sharon Stone, sorprendió a propios y extraños cuando manifestó que la descarga eléctrica de un rayo, casi la mata cuando estaba en su hogar.

El acontecimiento ocurrió mientras ella llenaba el depósito de agua de su plancha a vapor, en la cocina de su casa. Mientras la actriz sujetaba el grifo, el rayo cayó en el pozo de agua de su casa, por lo que inmediatamente la descarga eléctrica la arrojó hacia un costado.

“La descarga fue tal, que me levantó del suelo y me lanzó al otro lado de la cocina, lo que ocasionó que me golpeara contra la nevera. Me quedé inconsciente”, comentó en una entrevista al podcast Films to Be Buried With.

Del mismo modo, declaró que su madre fue quien la que logró reanimar, mientras yacía inconsciente en el suelo de su cocina tras el impacto. Posteriormente, Stone tuvo que someterse a varios electrocardiogramas y revisiones, para descartar algún daño interno en su cuerpo.

Con información de 800 Noticias.