Ronaldinho cumple hoy 40 años en una cárcel de Paraguay. El brasileño fue detenido el pasado 6 de marzo por ingresar al país sudamericano con documentos falsos.

El ex jugador, que pasó por grandes equipos como PSG, Barcelona o Milán, vive uno de sus peores momentos. Sin embargo, estar encarcelado no ha evitado que mantenga su característica sonrisa. En los últimos días se han filtrado fotografías de un sonriente Ronaldinho dentro de la cárcel. Además, continúa con el balón pegado al pie, como acostumbra. La pasada semana jugó un torneo de fútbol dentro de la prisión en el que su equipo salió campeón.

Ronaldinho se ha convertido en una leyenda del fútbol mundial. Su palmarés puede dar fe de ello: ganó dos veces LaLiga y una vez la Serie A. También obtuvo una Champions, dos Supercopas, un Mundial, un Balón de Oro y dos FIFA World Player. Sin embargo, los principales recuerdos que deja el brasileño en el mundo del fútbol son sus espectaculares goles, sus regates imposibles y su particular sonrisa.

El nacido en Porto Alegre se mantiene, de momento, en la prisión paraguaya. Al ex futbolista no se le ha dado la libertad bajo fianza por riesgo de fuga, según aseguró la Fiscalía de Paraguay. Sin embargo, su abogado, Sergio Queiroz, se mostró confiado de que pronto liberen al brasileño. “Cuando se hagan las revisiones quedará demostrado que no hubo ningún acto ilícito y todo se resolverá a favor”, declaró al rotativo brasileño O Globo.