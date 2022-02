El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dejó sin efecto este jueves el auto de apertura del juicio contra la expresidenta interina Jeanine Áñez por el caso llamado «golpe de Estado II» por vicios de forma en la convocatoria y ante las fallas técnicas registradas durante la audiencia virtual.

El presidente del Tribunal, Germán Ramos, dio a conocer la decisión tras escuchar las consideraciones previas tanto de la defensa de los acusados, entre los que también se encuentran dos exministros de Áñez y varios exjefes militares y policiales, como de los representantes de la parte acusadora.

Se deja sin efecto el auto de apertura de juicio emitido por el juez técnico suplente Iván Perales, dijo y señaló que el juez que se designe debe «hacer parte de todas las etapas» del proceso.

Sin efecto auto de apertura del juicio contra Áñez

La audiencia virtual, que estaba prevista para las 09.00 hora local (13.00 GMT), inició con retraso y fue interrumpida en varias ocasiones por el desorden en las intervenciones de los participantes y las fallas técnicas, razón por la que la defensa de los acusados insistió en que debe celebrarse de manera presencial y pública.

Luego de las consideraciones previas, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción declaró un cuarto intermedio de unos 20 minutos y al retomar, momento en el que ya no se permitió el acceso a algunos medios de prensa, escuchó de nuevo a las partes y anunció la decisión de dejar sin efecto el auto de apertura del juicio.

Jorge Valda, uno de los abogados de Áñez, exigió durante su intervención la suspensión de la audiencia ante los problemas de conexión que él mismo experimentó y por la «vulneración del principio de inmediación».

La audiencia debe ser de manera presencial

No sabemos quién está detrás de las pantallas porque no lo estamos viendo, como no los está viendo mi defendida, como no los está viendo ninguno de los imputados y ninguno de los acusadores, por lo cual este aspecto vulnera el principio de inmediació», dijo el abogado.

Otro de los abogados de Áñez, Luis Guillén, afirmó que «al emitirse este nuevo auto» se considere que la audiencia deba realizarse de manera presencial.

Este miércoles, en la víspera de la audiencia, Áñez se declaró en huelga de hambre.

Tomo una de las decisiones más duras de mi vida, hoy ingreso en huelga de hambre, estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley, señaló la expresidenta interina en una carta que leyó su hija Carolina Ribera a las afueras de la cárcel en La Paz, donde está recluida de manera preventiva hace 11 meses.

En el marco del caso «golpe de Estado II» Áñez está acusada de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado.

Asimismo tiene abierto otro proceso, el caso llamado «golpe de Estado I», con cargos de sedición, terrorismo, y conspiración por los hechos de las crisis de 2019, que se desató luego de las observaciones a los resultados de las anuladas elecciones de ese año que daban a Evo Morales el derecho a un cuarto mandato consecutivo y su posterior renuncia a la Presidencia.

Para el oficialismo, Áñez vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados para ponerse en sucesión constitucional y asumir la Presidencia tras la renuncia de Morales y de todos los que por ley estaban habilitados para liderar el Ejecutivo.