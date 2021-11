“Votaré como millones de demócratas para que el 22 de noviembre, estemos más movilizados, organizados e indignados para salir del actual desastre” Padre Luís Ugalde

El 218/N no será cuestión de pensar en la abstención como castigo, pues la inasistencia cívica de los otros potencialmente nos daña a todos; y realmente… ¿A quién se castiga? El 21/N será cuestión de conciencia ciudadana, pues el acto en sí constituye un momento clave en el proceso democrático de nuestra parroquia, nuestra ciudad, de nuestro estado y por ende, de nuestro país. No votar es simplemente no decidir, no opinar; es ausentarnos pasivamente ante la ineludible realidad de lo que ahora nos va quedando de ciudad y de país.

Nuestros amigos Enzo Scaranno y Carlos Lozano han demostrado perseverancia, coraje y pundonor en su misión de rescatar nuestro estado y nuestra ciudad, y lo está haciendo sin descanso. Han demostrando liderazgo y tenacidad en causas que se consideran relevantes en el ámbito tanto local como regional y por supuesto, nacional; bien formados y con experiencia, se han rodeado de hombres y mujeres preparados y comprometidos como ellos; quienes no pretenden olvidar el pasado, sino mejorar el presente y perfeccionar el porvenir, y sobre todo, merecen ser dueños de su propio futuro, pues nacieron en democracia y luchan con firmeza para rescatarla y preservarla.

Allí están tanto la ciudadanía como las encuestas que así lo avalan. Sin embargo, es necesario dar la lucha por cada voto que sea posible conquistar. Cada uno de nosotros debe esforzarse, no solo a través de los esfuerzos tradicionales de campaña, sino también en los contactos personales con amigos, vecinos y compañeros de trabajo; particularmente hacia los abstencionistas y los indecisos que hasta ahora duden por cual opción votar, pues cada voto hace falta.

Apreciados Amigos: Es vital infundir confianza, propiciar seguridad al repetir al electorado que el fraude y el ventajismo se vencen con movilización y vigilancia, que el abultamiento del REP, cedulados, etc.; todas estas barreras se diluyen generando una fuerte estructura/ maquinaria política y fuerza testimonial. Y sobre todo, apoyando a nuestros candidatos.

¡Depende de TODOS! No se trata de «un asunto de los políticos», «una elección más»; se trata de que en esta ocasión se cuente con la VERDADERA posibilidad de mantener esa mayoría que irá consolidando las fases siguientes que nos llevarán a recuperar el país que anhelamos y merecemos.

Las elecciones del 21-N serán un plebiscito para la terrible gestión se un régimen que nos arruinó la vida a los venezolanos decentes. El 21 de noviembre se abre una oportunidad para reorganizarnos para alcanzar nuestro verdadero objetivo que en fin de cuentas, no son estas elecciones, sino la reconstrucción de nuestro país.

Manuel Barreto Hernaiz.