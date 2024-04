La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, Filuc 2024, conmemora el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor con la “Ruta del libro” en una celebración de dos tiempos.

El martes 23 de abril, a las 5:30 pm en el Cine Arte Patio Trigal, habrá un Cine-foro de la película “Un monstruo viene a verme”, basada en el libro de Patrick Ness, y dirigida por J.A. Bayona, informó Rosa María Tovar, presidente del Comité Organizador de la Filuc.

El sábado 27 de abril, continúa la ruta con “Libros en Tranvía”. Desde las 9 am hasta las 12:00 m, el Tranvía recorrerá importantes espacios en los que se promueve el libro y la lectura, librerías y espacios culturales. El punto de partida y llegada será en el centro comercial Siglo XXI.

“Libros en Tranvía” tendrá diferentes paradas

-Café Bookflea donde habrá un “Coffee break con libros”.

-Librería Cosmolibros.

-Librería La Alegría, “Tradición e inspiración”.

-Cacaocultura, “Degustación de chocolates venezolanos con cacaos de origen”.

-Automercado Vida, “Pequeños comelibros”, actividad especial para niños y niñas y presentación musical de YMCA Valencia.

El día del libro en el mundo

Italia, Japón, Alemania, México, Austria o Costa Rica conmemoran el día del libro con un propósito común: fomentar la lectura.

En Italia, el 23 de abril significa también el inicio de ‘El mayo de los libros’. Una iniciativa impulsada desde 2011 para llevar la lectura a todo el país mediante todo tipo de eventos, señala EFE.

El programa llega a otros países como España, Argentina o Perú a través de la red de embajadas italianas. Cada año se premian las iniciativas más originales para fomentar la lectura en bibliotecas, escuelas, cárceles, hospitales y residencias de ancianos.

Alemania busca ese día fomentar la lectura de los más pequeños con actividades en librerías, bibliotecas y centros educativos. Incluso gracias a una iniciativa de correos, algunos carteros repartirán libros gratuitos con ese fin. Desde 2007, la campaña «Te regalo una historia», ofrece aproximadamente a un millón de estudiantes de primaria un vale que pueden canjear por un libro en una librería, muchas de las cuales ofrecen actividades con la participación de conocidos escritores infantiles y juveniles.

Encuentros literarios, guías por bibliotecas y una fiesta de pijamas en la librería Thalia, forman parte de las actividades que se proponen en la ciudad para celebrar el Día del Libro en Austria. La celebración se alarga del 15 al 27 de abril, con lecturas y conferencias con autores.

Las premiaciones al libro

En Bulgaria, el 23 de abril, la Asociación ‘Libro Búlgaro’, la más numerosa en editores y libreros del país, entrega los premios anuales ‘El Caballero del Libro’ por méritos destacados en el campo del libro y la lectura.

La República Checa tendrá presente al escritor praguense de lengua alemana Franz Kafka, del que se conmemora su centenario. Un acontecimiento que recuerda un tranvía capitalino adornado con citas del escritor, que es además motivo del festival internacional «Kafka 2024».

Este certamen, que ya comenzó y transcurre en 31 ciudades, en su mayoría alemanas y austríacas, quiere acercar la obra de Kafka a todos los públicos. Incluye exposiciones, conciertos, debates, películas y veladas literarias en tributo al autor de la «Metamorfosis».

Entre los hitos más destacados está la exposición KAFKAesque, del Centro de Arte Contemporáneo DOX de Praga, que se centra en el reflejo de la obra y la poética de Kafka en el arte visual contemporáneo.

El 23 de abril está programado un maratón de lectura en voz alta en la Universidad Iberoamericana y un remate de libros en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La actividad más destacada en Costa Rica tiene que ver con la inauguración de la exposición ‘Un Quijote en Costa Rica’. Una muestra que presenta la influencia de El Quijote en la literatura costarricense.

En Perú, las actividades comenzaron este domingo con un Gran Festival del Libro y una lectura en la explanada del parque Campo de Marte. El martes, habrá un recorrido en el cementerio Presbítero Maestro en memoria de los grandes poetas y escritores peruanos.

En Colombia, las celebraciones se realizan en el ámbito escolar con lecturas de obras.

Los cinco libros en español más vendidos en la historia

Don Quijote de la Mancha – Miguel de Cervantes.

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

2. Cien Años de Soledad – Gabriel García Márquez.

“El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”.

3. La Sombra del Viento – Carlos Ruiz Zafón.

“El tiempo me ha enseñado a no perder las esperanzas, pero a no confiar demasiado en ellas”.

4. Santa Evita – Tomás Eloy Martínez.

“Peor que un oligarca, es un traidor a su clase”.

5. La Casa de los Espíritus – Isabel Allende.

“Tenía la ternura torpe de quien nunca ha sido amado y debe improvisar”.

