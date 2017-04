Aún estaba cerca de su residencia y su mamá escuchó los disparos, cuando una bala alcanzó en la cabeza a Carlos José Moreno Barón (17), la mañana del miércoles, mientras en la plaza La Estrella de San Bernardino comenzaban a concentrarse los vecinos para ir a la marcha opositora el pasado miércoles 19 de Abril.

La señora se enteró minutos más tarde, cuando la llamaron del Hospital de Clínicas Caracas, donde había sido ingresado el estudiante, porque ella tiene historial en dicho centro asistencial.

Carlos José salió sin desayunar y llevaba dinero para comer algo en la calle, porque tenía que asistir a una práctica de fútbol. Era egresado del Colegio San Francisco de Sales de la avenida Andrés Bello, menor de tres hermanos y estudiaba primer semestre de economía en la UCV.

Al recibir la primera llamada su tío José Antonio Barón pensó que era algo leve, una herida en una pierna, pero le insistieron que se dirigiera inmediatamente a la clínica porque era grave.

Aclaró que su sobrino no era activista de ningún partido, simplemente pasaba por allí y estaba en el sitio y hora equivocados. “Era un chamo sano, activo, de su casa, salía a practicar con sus amigos, por eso nos sorprendió. El sábado cumpliría 18 años”.

-Si Dios lo quiso así, Dios sabrá. Yo creo en la justicia. Aquel que lo cometió sabrá sus razones. Qué lo llevó a eso. No sé.

Dijo que poco saben de los detalles del hecho porque estuvieron todo el tiempo pendiente de la operación del estudiante, pidiéndole a Dios que saliera bien, pero no pudo.

Al lamentar el hecho dijo que su sobrino se estaba formando para trabajar por este país y pidió que esto no les ocurra a otros jóvenes porque es algo muy triste.

El señor Barón agradeció a las autoridades (Cicpc, morgue, Fiscalía, etc) porque fueron muy diligentes con el caso.

Los restos del estudiante estarían siendo velados en el Cementerio del Este en La Guairita.

Testigos del hecho señalaron que el pistolero se bajó de una moto, se ocultó detrás de un contenedor de basura y disparó.