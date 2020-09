El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe crear un plan o generar los mecanismos necesarios para que los votantes puedan dirigirse a los diferentes centros de sufragio el próximo 6 de diciembre, ante la crisis de combustible que atraviesa Venezuela, afirmó

el candidato a diputado a la Asamblea Nacional por UPP89 del circuito tres comprendido por los municipios San Diego, Naguanagua y Valencia zona norte, Ender Garzón,

El comunicador social, indicó que el CNE como árbitro y garante de las elecciones parlamentarias, debe también asegurar que cada ciudadano pueda movilizarse en su vehículo particular o por puesto a su centro de votación, ante la escasez de gasolina que existe.

Garzón señaló que es necesaria la creación de un plan nacional de combustibles donde nadie se quede sin surtir. Por eso las autoridades del nuevo CNE deben presionar al Gobierno de Maduro para que solvente la situación de cara a la conformación del nuevo parlamento.

Manifestó que actualmente entre los votantes existe una apatía electoral que se agrava con la falta de combustible, pero también en Venezuela hay crisis por la falta de gas, los servicios públicos están en detrimento y cada día surgen un nuevo problema de corte social. A su modo de ver, la cual la solución está en solventar todas las diferencias entre unos y otros con los comicios del 6-D.

El candidato afirmó que es preocupante que se pierdan las cosechas en los campos venezolanos, por no tener el combustible, ya que no hay garantía para que los productores trasladen hasta las ciudades sus productos, que al no ser distribuidos causan un gran impacto en la población que no consume los nutrientes requeridos en la dieta diaria y aumenta los índices de desnutrición en la población infantil ya bastante golpeada.

Jóvenes y nuevos liderazgos

El periodista reconoció los nuevos liderazgos que emergen en busca de una solución a corto, mediano y largo plazo con nuevos rostros a la Asamblea Nacional.

Apuntó que producto de todos estos conflictos sociales, son necesarios los liderazgos emergentes.

Somos jóvenes profesionales capacitados para enfrentar la catástrofe de 21 años por la cual nos ha llevado un Gobierno que solamente se ha encargado de proponer un retroceso en nuestra población, donde no tenemos energía eléctrica, agua, gas ni gasolina, algo tan importante para que cada venezolano pueda desarrollar el común de su vida, comentó.

Ventajismo electoral

Garzón recalcó el ventajismo que como en cada campaña electoral sostiene el partido de Gobierno, al hacer uso excesivo de los medios de comunicación social, mediante cadenas de radio y televisión para presentar a los candidatos de su organización.

Aseguró sentir vergüenza cuando observa o escucha al presidente de la República decir en cadena nacional, que los únicos capacitados en salvar a Venezuela de la crisis son ellos, los mismos responsables de la polarización y que dividieron al país.

Pero estima que ya nadie les cree y el 6 de diciembre ese pueblo noble cansado de llevar tanta humillación y vejación le dará un no contundente a su proyecto fracasado desde hace tiempo.

