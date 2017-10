El partido Unidad Política Popular 89 (UPP89), presentó y juramentó este martes sus candidatos a nueve alcaldías de municipios de Carabobo. La actividad estuvo encabezada por legislador del estado y miembro de la dirección general de la organización, Miguel Pineda.

Pineda manifestó que aun cuando las condiciones económicas y políticas del país parecen no estar dadas para ir a un encuentro electoral, creen que es necesario la participación debido a que parten de la premisa, de que si los espacios vacíos no se ocupan, se apoderan de ellos personas que quizás no son las más merecedoras de los mismos.

Los nombres de los nueve candidatos confirmados son: Ramón Zapiaiam para Valencia, Manuel Barrueta a Naguanagua, Ángel Luna a San Diego, Roberto Salazar a Puerto Cabello

UPP89 abanderó en el municipio Juan José de Mora a Saúl Calderin, César Parra en San Joaquín, Gerardo Guerra en Carlos Arvelo, Carlos Bernal en Montalbán y Luis Pacheco por el municipio Bejuma. En el transcurso del día confirmarán si tendrán candidatos en los municipios faltantes.

Los candidatos que asistieron al evento dieron a conocer algunas de sus propuestas, estos coincidieron en que necesario acabar con los problemas comunes que afectan a los venezolanos utilizando los recursos con los que cuenta cada municipio.

Miguel Pineda destacó que la organización política ratifica su compromiso con Venezuela. Creemos que es necesario participar a través del voto con fe y esperanza para construir la paz del país.