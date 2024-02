El expresidente colombiano Álvaro Uribe recordó que él fue quien extraditó a EE.UU. a los principales líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en referencia a la llegada al país del exjefe de ese grupo Salvatore Mancuso.

«Sé que debo hacer un mayor esfuerzo para combinar mi defensa con mi tarea de oposición argumental y la lucha por el futuro de Colombia. Qué raro, me acusan de paramilitar y los extradité. El único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso», aseguró Uribe en un video publicado en sus redes sociales.

Mancuso llegó el martes a Bogotá procedente de EE.UU., de donde fue deportado tras cumplir una condena por narcotráfico, y aseguró que acatará «las condiciones restrictivas» que le imponga la Justicia de Colombia.

El excomandante de las AUC llegó en un vuelo chárter de deportados que aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la capital colombiana y ahora tendrá que comparecer ante la Justicia por decenas de crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Luego fue recluido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Quedó a disposición de la jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz de la capital colombiana y del magistrado de Control de Garantías de Barranquilla (norte), que son las autoridades competentes para tomar decisiones sobre su libertad, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Relaciones peligrosas

El exjefe paramilitar aseguró en mayo del año pasado que las AUC apoyaron candidaturas de políticos que buscaban llegar al Congreso de Colombia en 2010. Ante una audiencia de aporte a la verdad ante la JEP, también habló de respaldos para las campañas de los ahora expresidentes Uribe y Andrés Pastrana.

«En el año 2002 las Autodefensas intervinieron de manera directa las elecciones al Congreso, el 10 de marzo del 2002; y también, las elecciones de mayo de Presidencia del 2002 (que ganó Uribe)», dijo Mancuso entonces.

Al respecto, Uribe manifestó que Mancuso miente. «Jamás se reunió conmigo, nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería (capital del departamento de Córdoba). No tuvimos conversaciones, en la campaña presidencial me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido, y también públicamente desautorice que me apoyara en Barrancabermeja».

«Mancuso ha hecho un mérito de acusarme, de mentir, todo lo he enfrentado», añadió.

Vida criminal de Mancuso

Mancuso dejó las armas en 2006, al igual que el grueso de los integrantes de las AUC, grupo responsable de la mayoría de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, según la Comisión de la Verdad.

Su desmovilización se hizo tras una negociación con el Gobierno de Uribe (2002-2010). Luego fue extraditado en 2008 a Estados Unidos junto a otros 13 jefes paramilitares porque seguían dedicados al narcotráfico.

En ese país, Mancuso fue condenado en 2015 a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico.

Sin embargo, en marzo de 2020 el juez estadounidense que lo sentenció dio por cumplida la pena al convalidarle como parte de la condena los dos años que estuvo encarcelado en Colombia así como los que pasó en prisión en Estados Unidos a la espera de juicio.

Como parte del acuerdo de las AUC con el Gobierno, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Contemplaba penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.

