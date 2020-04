Mark Green, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reveló este miércoles 08 de abril que las 90 toneladas de insumos sanitarios que llegaron a Venezuela a través de la ONU, para hacer frente a la pandemia del coronavirus es en parte donado por los Estados Unidos.

“Con el apoyo de @USAID y otros donantes, un avión con 90 toneladas de @UN el agua, el saneamiento y los artículos de higiene y suministros médicos están llegando a #Venezuela hoy para ayudar a los establecimientos de salud a responder al COVID-19″, escribió en Twitter.

NEWS: With support from @USAID & other donors, a plane with 90 tons of @UN water, sanitation, and hygiene items & medical supplies is arriving in #Venezuela today to help health facilities respond to #COVID19. https://t.co/MAN4jVHRtm

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) April 8, 2020