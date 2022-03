Valencia es un contrapunteo de sentimientos. La mirada sorprendida de un niño ante la majestuosidad del monolito del libertador en la Plaza Bolívar destaca entre los gritos de comerciantes con sus ofertas, los colores de las paredes, algunos más vivaces que otros, y las risas de los liceístas que caminan en grupo.

Pero también resalta la nostalgia que no puede ocultarse bajo el tapaboca de quienes ven mucho más que tiendas, bancos y el paso apurado de la mayoría que se cuida de no ser víctima de la inseguridad. Porque Valencia es historia y cultura. Dos valores característicos de la capital carabobeña que celebra su 467 aniversario con ansias de volver a ser esa referencia que se mantiene en la memoria de muchos.

Entrar al centro histórico de Valencia es como internarse en un mundo paralelo. Con sus problemas y matices particulares, está viva la magia de sus calles sobre las que se dieron pasos firmes de independencia, así como en las paredes de sus casas y edificaciones, algunas muy envejecidas y al descuido, otras en fase de recuperación.

El abandono de la Plaza Bolívar

Caminar por las calles del centro de Valencia es recorrer su historia. La Plaza Bolívar, que está en el centro de esa retícula perfecta, como fue diseñado el trazado urbano del lugar, muestra signos severos de deterioro.

El piso necesita trabajos de rehabilitación urgente. “Los últimos que se hicieron incluyeron partes rojas, que además de inadecuado por el tinte político, fue hecho con materiales de mala calidad y sin la asesoría de expertos”, indicó el administrador de Valencia de Antaño, Juan Carlos Rojas.

El alcalde Julio Fuenmayor anunció que se iniciarán labores en los próximos días con la participación de la reconocida arquitecta Sara Atienza. Su antecesor, José Alejandro Marvez, prometió recuperar la plaza en febrero de 2020, pero esos trabajos nunca iniciaron.

En la actualidad es prácticamente imposible sentarse en algún banco para disfrutar de la sombra de sus árboles a conversar con alguien, o simplemente para contemplar la majestuosidad de la Catedral, por la contaminación sónica que se incrementa cada día más con música diferente en cada local comercial a alto volumen y la vociferación de ofertas.

“Ese escándalo de ciertos negocios es violatorio de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y la de Ruidos Molestos, las autoridades deben hacer algo urgente”, alertó el miembro correspondiente de la Academia de la Historia del estado Carabobo, Luis Heraclio Medina Canelón.

Y eso no es todo. Hay otras normas importantes que no se cumplen. “Además de trabajos de recuperación, sería bueno hacer cumplir las reglas estipuladas sobre los monumentos que para nosotros como ciudadanos deben ser sagrados y deberíamos empezar a prohibir que por la Plaza Bolívar pasen motos, bicicletas, que las personas se sienten en las escalinatas del monumento al Libertador, son cosas que en Caracas aún se respetan, ese es el deber ser y aquí no se cumple con esta normativa teniendo a la Policía Municipal al frente que debería salir al resguardo de nuestro máximo patrimonio y hacer que la gente entre en conciencia de qué representa eso y por qué debemos cuidarlo”, enfatizó Rojas de Valencia de Antaño.

La historia de Valencia negada a desaparecer

Los estilos bien definidos de las estructuras edificadas en el siglo pasado en Valencia se mantienen. Es imposible que eso se pierda mientras sigan en pie.

Es el caso del Cine Imperio, ubicado en la esquina de las calles Urdaneta con Libertad. Ahí sigue ese edificio con su arquitectura artdeco que llama la atención hasta de quienes lo ven por primera vez sin conocer su historia.

Fue inaugurado en los años 40, construido por un fabricante de muebles de origen libanés y se convirtió en el primer cine con techo y aire acondicionado de la ciudad, con capacidad para 700 puestos y altos relieves de artistas de los años 50.

“Pero lamentablemente fue invadido y eso es parte de lo feo que ha pasado en Valencia, ellos dicen que son ocupantes, se llevaron todas las butacas de cine importadas, eso fue hace como 20 años”, resaltó Medina Canelón.

Entre las calles del centro histórico de la ciudad hay diferentes casas que a simple vista se ven abandonadas y deterioradas. Algunas de ellas amenazan con caerse, como la de los Hernández Minguet, y otra en calle Rondón, que son propiedades privadas.

Hay otras que han sido adquiridas por particulares y se han restaurado “no de la mejor manera ni la más idónea desde el punto de vista histórico, pero evitan que se caigan”.

Lo que aún falta por hacer en Valencia

Dentro del centro histórico de Valencia está la Casa de los Celis, en la calle Soublette. Se trata de un museo antropológico con un patrimonio muy importante desde el punto de vista artístico e histórico.

Su infraestructura es de las que mayores problemas tiene, de acuerdo con Rojas. Los insectos la han atacado y esto ha minado paredes y pisos de la casa.

Para Medina Canelón es todo un misterio cómo se ha manejado la información de este lugar. “Es una incógnita, no sabemos lo que está adentro, qué está mal, y qué tan graves son las filtraciones, bachaqueras y termitas”.

La Casa Páez, que fue rehabilitada recientemente y donde se han realizado visitas guiadas, conversatorios y conciertos filarmónicos, requiere que culminen la recuperación de los murales pintados por Pedro Castillo, el abuelo materno de Arturo Michelena.

En este lugar, quienes trabajan por el rescate del patrimonio histórico de Valencia, piden que sea restringido el tráfico automotor en la calle Boyacá porque con el ruido, la vibración y el humo se dañan los murales. También solicitan que la fachada sea empedrada.

Saliendo del centro de la ciudad, uno de los clamores de la sociedad civil es que se trabaje en la recuperación de la Plaza de Toros de Valencia, junto con las obras que ahí se encuentran de Vladimir Zabaleta y Carlos Cruz Diez. “No criticamos que se haya rehabilitado el Parque Recreacional Sur, pero no entendemos por qué no se toma en cuenta la monumental que está justo al lado”, dijo Rojas.

También urge la recuperación de otras plazas, sobre todo las que están al sur de la ciudad, que son espacios necesarios para el esparcimiento y disfrute de los vecinos. “Y no tienen que hacer mucho, el alcalde Francisco Cabrera Santos, que fue todo un gerente, les hizo el trabajo, solo hay que arreglarle la parte estética y garantizar la seguridad”.

En este punto, destacó que es importante la integración de la sociedad civil para que mantenga y cuide esos espacios.

Valencia en fase de recuperación

Así como hay tonos grises con tantas cosas pendientes por hacer, hay unos muchos más alegres. En el centro histórico se trabaja en la recuperación de diversos espacios. La Casa Páez es uno de ellos, pero no el único.

El Centro de Artes Vivas Alexis Mujica (Cavan), ubicado al lado de la curia, justo donde funcionó por varias décadas el Club Centro de Amigos de Valencia, tras ser una residencia familiar y, posteriormente el telégrafo, está en excelentes condiciones sin intervención de su piso, columnas y ventanales originales.

Ahí se realizan diferentes exposiciones itinerantes y muchos recuerdan los días del Centro de Amigos donde se proclamó a los diputados del congreso constituyente del año 36, se trajo uno de los primeros televisores que existió en Valencia y se abrían las ventanas para que la gente lo viera, y se hacían reuniones de obras de caridad.

Como novedad, está el Centro Cultural Nelson Mandela, ubicado donde funcionaba la Oficina de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Carabobo, y que fue llamada la Casa de los Gobernadores. Su rehabilitación es un espacio más para exposiciones culturales.

También se cuenta con la Plaza Bicentenario, que será inaugurada la próxima semana. Cuenta con tarima techada, tendrá una estatua ecuestre de Simón Bolívar señalando a Campo Carabobo, y será integrada a las actividades de la casa de José Rafael Pocaterra que está justo al frente y también está en óptimas condiciones.

Proyectos para Valencia

El objetivo parece estar claro: que el centro histórico de Valencia sea un producto turístico comercializable real y no solo se quede en retórica.

Así lo resaltó la presidenta de la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Obras y Actividades Turísticas y recreacionales (Fundatur) Dalia Correa, quien dijo que para lograrlo se trabaja en conjunto con el sector privado. “Estamos en esto con los encargados de alojamientos, restaurantes, la Cámara de Turismo, si no están todos los actores del sistema, es difícil”.

La idea es que el centro histórico sea propicio para que los habitantes de la ciudad puedan hacer un circuito nocturno por sus diferentes espacios y se sientan seguros, “así como se logró en la Redoma de Guaparo”.

Los proyectos ya están sobre la mesa. El alcalde, Julio Fuenmayor, detalló que, además de la rehabilitación de la Plaza Bolívar, se hará un paseo alrededor del Teatro Municipal que se inaugurará en noviembre y se trabaja en el asfaltado y alumbrado público de todas las calles del centro.

A esto se suma el compromiso hecho con la recuperación de la plaza Fabián de Jesús Diaz en Prebo, donde se tiene planes de realizar la Feria Internacional del Libro de la UC (Filuc), durante el último trimestre de este año.

Es así como en estos 467 años de Valencia, los planes abundan, la necesidad de renacimiento de la ciudad sobre la base de su propia historia está latente, y las expectativas crecen entre sus habitantes que quieren vivir y defender la identidad del valenciano.