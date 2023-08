La valenciana Francys Dayana Sandoval Betancourt (Francys Sandoval), con apenas 11 años de edad, se convirtió en la primera jugadora de béisbol en Venezuela en participar en una Copa Mundial U12, y no solo eso, en ganar un juego y colgarse la medalla de bronce del torneo.

La selección Vinotinto, con esta atleta femenina en su line up (alineación), se subió al podio tras derrotar a Japón 9-8 por el tercer lugar en la VII Copa Mundial de Béisbol Sub-12 que se llevó a cabo del 28 de julio al 6 de agosto de 2023 en el Estadio Internacional de Béisbol Asia-Pacífico de Tainan, China Taipéi.

La valenciana, orgullo del populoso sector El Pajal, en el centro del Valencia, dejó una marca personal cuando el 30 de julio lanzó cuatro innings para obtener la victoria por nocaut, 19 carreras por 2 ante Australia.

Para la historia quedan los cuatro innings lanzados con dos carreras permitidas (una sucia y una limpia), dos bases por bolas y ocho ponches.

“Este año fui para el mundial y me fue bastante bien. Lancé contra Australia, me dieron cuatro hits y una carrera. Estoy muy contenta de mí trabajo”.

Aunque solo lanzó en un encuentro contra Australia, en el mundial jugó varias posiciones, entre estas primera base, segunda base, tercera base y center field. También se desempeña en el short stop, posición que considera la más difícil que hay en este deporte. «Es como el jefe del infielder”.

Le gusta ser lanzadora porque sus tíos y su papá también fueron pitcher y quiso seguir sus pasos. “Desde chiquita siempre me motivaron mi papá y mi tío porque ellos aman el béisbol, aunque algunos no jugaron, pero entonces me puse a jugar desde los tres años. Aún sigo jugando”.

China Taipéi inolvidable

Recuerda cómo fue recibida a selección de Venezuela en China Taipéi, no esperaban esa recepción tan especial.“ Se ve que es un país que tiene mucha cultura. La fanaticada es muy amante del béisbol. Nos pedían fotos, nos hicieron regalos y firmamos autógrafos”.

También estuvo fascinada por el recibimiento en Venezuela. «Muy bonita la experiencia. Muy contenta porque ahí estaba mi familia”.

Cita premundial en México

Antes del Mundial en China Taipéi (Taiwán) la jugadora valenciana estuvo en el premundial en México, desde el 19 al 28 de mayo de 2023, en la ciudad de Aguascalientes.

Nueve selecciones: Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Cuba, Colombia y México buscaban cuatro cupos para el Mundial de la categoría U12 en China Taipéi.

Al final de este premundial el combinado criollo perdió ante Estados Unidos para quedarse con el subcampeonato, pero ya tenía asegurada su participación en el Mundial de China Taipéi, donde lograría la medalla de bronce.

Este encuentro lo lanzó y perdió la valenciana, pero aunque cargó con la derrota, mostró unas virtudes en el montículo que le permitieron su participación en el Campeonato Mundial U12.

Lo que comenzó hace ocho años en la escuela de béisbol Peewees – Magallanes, cuando tenía tan solo tres años, está dando sus frutos. Luego de participar y obtener varios campeonatos municipales y nacionales, ya están llegando los internacionales.

Ahora los estudios

Francys Sandoval, quien cumple 12 años el 12 de septiembre de 2023, terminó este año el sexto grado en el Colegio Luis Pérez Carreño, avenida Branger.

“Ahorita lo que viene son los estudios. Seguir adelante, seguir trabajando con el deporte y que me vaya bien en mis estudios, porque quiero ser abogada o psicóloga. Una de las dos”.

También confesó que su meta, aparte de culminar una carrera universitaria, es conseguir una beca para ir a Estados Unidos y jugar en las Grandes Ligas.

La peloterita les pide a las niñas que les gusta el béisbol, que no paren hasta que lo logren, que sigan adelante.

Su madre, Dayana Betancourt

Dayana Betancourt, madre de Francys, está muy orgullosa por el logro de su hija en el Mundial de China Taipéi.

Confiesa que nunca se imaginó verla por televisión. “La primera vez cuando pitcheó allá en México fue una emoción muy grande para nosotros. Llorábamos de la alegría. Igualmente ahorita en Taiwán”.

El viaje para China lo hizo sola, sin la familia, y por eso les dolió mucho: “Es la primera vez que se separa de nosotros. Pero mientras ella sea feliz…”

El béisbol es para niños y niñas

Betancourt lamenta que muchas personas piensan que el béisbol es solo para hombres. «Esto no es así, porque si Francys lo pudo lograr lo puede hacer otra niña. Pueden cumplir todos sus sueños, todo lo que ellas quieran. Si quieren el béisbol que las apoyen”.

Recuerda que la aspiración de Francys es conseguir una beca en Estados Unidos para sus estudios, y ella está de acuerdo. Eso es lo que nosotros también queremos y siempre la estamos apoyando”.

Francisco Sandoval, su padre

Su padre, Francisco Sandoval, está orgulloso de su hija, quien se inició en el béisbol a los tres años de edad en la Peewees – Magallanes.

Explicao que la participación de Francys en el Mundial de China Taipéi (Taiwán) viene de un nacional en Barquisimeto, estado Lara, donde la evaluó el staff del Team Béisbol Venezuela, que seguidamente la convocó a la preselección que participaría en el pre mundial en mayo de este año México.

“Gracias a Dios logró hacer el equipo para el pre Mundial y le fue muy bien. Lanzó contra República Dominicana, contra Puerto Rico, y contra México de relevo. Abrió la final contra Estados Unidos, pero no le fue muy bien”.

Al llegar de México del pre Mundial volvieron a hacer otra evaluación donde llamaron a niños que no fueron al pre Mundial por una u otra circunstancia, y formaron otro equipo.

“Ella también logró estar en ese equipo y orgullosísimos cuando nos enteramos que ella iba también para el mundial de China Taipéi porque era otro logro más”.

Para toda la familia, relata Sandoval, fue un orgullo cuando en el Mundial le dieron la oportunidad de abrir el segundo juego contra Australia, donde escribiría otra hazaña más: ganar el juego por nocaut ante los australianos.

“En vedad me siento orgulloso de lo que ha logrado Francys. Al verla jugar por el televisor uno se hace ilusiones porque hay gente que dice que no es posible, pero mientras tengamos vida y salud y tengamos las ganas de hacer las cosas, yo digo que sí tenemos chance”.

El sueño: Las Grandes Ligas

“Yo sé que nunca se ha visto. Sonará un poco loco, pero tenemos fe que ella lo logre porque tiene las ganas y el sueño de jugar, como dice ella, en Grandes Ligas”.

El papá de la beisbolista asegura que todo es posible en esta vida, y que su hija tiene mucha habilidad y muchas ganas de hacer las cosas: Dios quiera y en la vida le den la oportunidad. Se ve imposible, pero para mí todo es posible en la vida”.

Semillero femenino en Venezuela

En Venezuela están tomando en cuenta el semillero de béisbol femenino. Prueba de ello, es la organización del primer nacional categoría infantil de niñas nacidas del 2009 hasta el 2013, a realizarse desde el 5 al 15 de septiembre en Caracas.

“Es el primer nacional en esa categoría y de verdad sea la brecha para que se abra la puerta y sigan realizando torneos femeninos. Pero categorías menores, que comiencen las niñas más chiquitas para que ellas tengan un mayor desarrollo y más oportunidades”.

Apoyo para las niñas

Pide a los padres que no presten tanta atención a que si el béisbol es para niños nada más, no, este deporte es para niños y para niñas porque es un deporte normal.

Lamenta que en Venezuela critiquen mucho que las niñas jueguen esta disciplina deportiva porque lo ha vivido en carne propia. «He escuchado comentarios sobre Francys. Que una niña juega con niños, qué por qué eso. No sé. Todo el tiempo van a ser criticadas. Yo les recomiendo que si la niña quiere, póngala a jugar».

Para Francisco Sandoval el béisbol es un deporte bastante bonito y la gente tiene que hacer lo que le guste: Si de verdad le gusta el béisbol que lo haga, si le gusta el fútbol que también es un deporte rudo, que lo juegue. Y si le gusta el básquet que también es rudo, que lo haga.

Lo importante, concluye, es que el niño, la niña, haga un tipo de deporte por salud, por sacarlos del teléfono, hacer otra distracción: De verdad que es satisfactorio y bonito ver que realicen un deporte y se destaquen y vayan a representan a Carabobo o a Venezuela, y los puedan ayudar en su futuro a desarrollarse, a conseguir una beca de estudio, a ser mejor persona, la verdad que es bonito”.

