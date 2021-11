El italiano Francesco Bagnaia ganó este domingo el Gran Premio de Valencia, que quedará para la historia de MotoGP como la última carrera de su mentor, la leyenda Valentino Rossi, que se retira a sus 42 años.



Rossi, tras completar su 432º Gran Premio contando todas las categorías desde 1996 con una 10ª plaza anecdótica, dice adiós a su deporte, que hizo crecer hasta el punto de encarnarlo como ningún otro piloto.



De acuerdo con la reseña de Líder en Deportes, la fiesta y el día han sido para el piloto italiano, después de que el francés Fabio Quartararo (Yamaha), 5º este domingo, ya se hubiera asegurado el título mundial hace dos carreras.



No obstante, Rossi, relegado esta temporada a la escudería satélite Yamaha-SRT, no ha logrado el milagro de acabar en el podio por primera vez en 2021, no pudiendo mejorar su récord de 199 podios en la categoría reina.



Acabó la temporada en 18ª posición, su peor resultado en 26 temporadas en el campeonato del mundo, aunque eso poco importó a los miles de aficionados que acudieron al circuito de Cheste para ver las últimas vueltas del ídolo (76.226 espectadores).

Con información de liderendeportes.com