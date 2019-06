Luego de una asamblea realizada en esa comunidad, vecinos de La Isabelica acordaron trabajar mancomunadamente con representantes de entes gubernamentales, para conseguir el material necesario para solventar el problema de la falta de telefonía fija y de internet.

De acuerdo a lo acordado, cada propietario de línea aportará cinco mil bolívares para la compra de conectores modulares que se requieren para reparar las líneas. Este proceso culminará el 15 de este mes.

Los puntos de recolección del dinero serán la Ferretería La Olla y el Centro Hípico 5 y 6, del sector 8. Las modalidades de pago serán: Punto de venta, efectivo, transferencia (llevar comprobante de pago impreso). Los usuarios deberán acercarse a los centros de recolección para anotar los números de cuenta donde se harán los depósitos.

Los horarios de atención para la recepción del dinero serán los siguentes: Ferretería La Olla de lunes a viernes de 9:00 am – 12:00 m / 2:30 pm – 4:00 pm; sábado 9:00 am – 12:00 m; Centro Hípico de lunes a domingo de 10:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm.

En la asamblea estuvieron presente Edwin Olivares, director estadal de Cantv y el legislador Pablo Montoya, presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Legislativo del Estado Carabobo.