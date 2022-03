Las cuentas de Humberto Ojeda son claras y desconcertantes a la vez. Como vecino de La Isabelica solo pide auxilio y ayuda ante los montos de dinero que están solicitando para la instalación de gas directo en la urbanización, y la investigación de la Fiscalía.

Él vive en el bloque 11, justo frente al liceo Enrique Bernardo Núñez. Es uno de los cinco edificios en los que la empresa encargada de la conexión del servicio ha ido puerta a puerta a cada uno de los 240 apartamentos en total, 48 por bloque, a pedir la suma de 120 dólares por familia.

“Eso es igual a 28 mil 800 dólares por un tubo que van a conectar desde la avenida hasta la entrada de los edificios en La Isabelica”, cuestionó Ojeda.

Y eso no es todo. Ese pago corresponde únicamente a una primera etapa de los trabajos y se ha informado que el monto restante de la segunda fase escila entre 200 y 250 dólares. “Son de 48 mil a 52 mil dólares adicionales… Pedimos auxilio para ver quién nos da respuesta”.

Otro factor que les causa desconfianza es que, según aseguró, Pdvsa suministró todos los materiales a la empresa que hará la instalación, por lo que no entienden el excesivo cobro. “Esta situación debe ser motivo de investigación de parte de la Fiscalía”.

Incertidumbre entre los vecinos

Los 120 dólares que les pidieron ha sido imposible de pagar por la mayoría que es población de la tercera edad en La Isabelica, que depende de la pensión o jubilación.

Así lo manifestaron claramente a los representantes de la contratista privada de la instalación del gas directo, quienes les platearon un esquema de pago fraccionado de 30 %, lo que es igual a 36 dólares, antes del 31 de marzo.

Pero es un monto que muchos no han podido reunir, por lo que les dijeron que también lo aceptaban fraccionado hasta completarlo, respetando la fecha establecida.

El 70 % restante deben cancelarlo en cuotas de nueve dólares semanales o 20 dólares quincenales, que también les resulta difícil de cumplir. “Pero cómo hacemos si no ganamos eso con la pensión”, expresó Nahir Rodríguez, del bloque 58, donde también están solicitando el mismo esquema de pago.

La incertidumbre es grande. Ellos exigen claridad porque desconocen el monto exacto de la segunda fase de la instalación del gas directo.

“Después nos salen con sorpresitas y cómo pagamos eso si nos dicen que son 200 dólares más, y si es fraccionado igual es complicado para nosotros. Queremos transparencia, que nos expliquen bien qué hacer, que nos traigan los presupuestos en físico, porque todo es de boca y no confiamos en eso”.

Y el desconcierto aumenta con el monto de 150 dólares que les piden, solo para la primera etapa, a quienes viven en otros sectores de La Isabelica. Gonzalo Ollarves, vive en la vereda 5 del sector 7. A él le dijeron que al menos lo cancelara en cuotas, pero no puede.

“Soy jubilado de la alcaldía y lo que me pagan si acaso me alcanza para comprar precariamente medicinas y alimentos. Ya tengo un año que no pago ni luz ni agua porque no me alcanza”.

Su preocupación es que quienes no paguen no contarán con el servicio y ya se advirtió que al terminar la instalación se suspenderán los operativos de venta de cilindros.

Son varios los que se encuentran en esta misma situación. La casa de Nelson Agüero está en la vereda 1 del sector 8 de La Isabelica. Ahí, también les piden 150 dólares a cada uno para la instalación de la tubería del gas directo desde la calle hasta una caseta.

“La vereda en la que vivo no la han perforado y no han metido tuberías, guías, nada, suponemos que saldrá más caro… Hemos ido cinco veces a hablar con el alcalde y solo salen personas aliadas a decirnos cualquier cosa sin solución. Tendremos que ir a Caracas”.

La propuesta del Colectivo del Adulto Mayor de La Isabelica es que la alcaldía recaude en impuestos entre los comerciantes lo que se requiere para estos trabajos y así lograr el subsidio. No han tenido respuesta.

De acuerdo con el gas directo

Los vecinos de La Isabelica no están en desacuerdo con la instalación del gas directo. Por el contrario, desean contar con ese servicio para acabar con los operativos de venta de cilindros.

“Estamos interesados para quitarnos ese problema de salir a las 4:00 a.m. a llevar la bombona donde hacen el operativo, a veces no tenemos carrucha para llevar el cilindro, estamos contentos con la obra, pero tienen que explicarnos bien todo”, insistió Nahir Rodríguez.

El presidente de la ONG Primero Rafael Urdaneta, Williams Martínez, exhortó a Nicolás Maduro y al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para que intervengan Pdvsa en Carabobo y verifiquen la situación. “Que corten cabezas si es necesario, porque hay muchos funcionarios indolentes, corruptos y con mucha burocracia”.