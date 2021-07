La denuncia tuvo efecto. Durante la mañana de este domingo se realizó un operativo de desinfección en La Isabelica, tras la petición de que se declara la emergencia sanitaria en la urbanización por la muerte de 10 vecinos con síntomas de COVID-19, en menos de una semana.

El director de Protección Civil, Joel Bracho, y el jefe de la unidad motorizada de los Bomberos de Valencia, William Urbina, llegaron con unidades de desinfección y dijeron que estaban ahí por instrucciones del gobernador.

Pidieron hablar con el presidente de la Asociación de Condominios de La Isabelica, William Martínez, quien hizo la denuncia a El Carabobeño, de los fallecimientos en los sectores 10, 11 y 12, para dar respuesta a su solicitud.

Visitaron las casas donde ocurrieron las muertes para hacer la respectiva esterilización y limpieza, y continuaron por otras viviendas de la zona.

Pero eso no es suficiente. “Pedimos a Lacava que no se quede en esos sectores, debe ser en los 13 y en todas las veredas que no se quede en las avenidas. Son más de 10 mil veredas, 93 edificios donde está el mayor número de habitantes con más de 40 mil personas de las 75 mil vivimos en la urbanización“.

Fiscalización en comercios de La Isabelica

Ante el gran número de vecinos que están con síntomas de COVID-19 en La Isabelica, Martínez solicitó a las autoridades que comiencen un operativo en los comercios para vigilar que se cumplan con las medidas de prevención de la enfermedad.

Aseguró que en la mayoría de los establecimientos hay aglomeración de clientes y los encargados de los locales no hacen nada para que se respete el distanciamiento.

“No hay demarcación para la distancia interpersonal de 1,5 o dos metros que establece la Organización Mundial de la Salud“. Por eso pidió que se haga una campaña de concienciación entre los vecinos y que se sancione con cierre los comercios que no cumplan con las normas de bioseguridad.

Martínez dijo que no se puede permitir que nazcan más nichos de contagio como el que ya existe al sur de Valencia. “Hay un club en la carretera vieja de Tocuyito, en La Florida, dónde hacen fiestas sin mascarillas con complicidad de funcionarios que cobran su vacuna. Ahí se ha desatado un foco de COVID-19 y se debe hacer algo pronto“.