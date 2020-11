Luego de ser publicado en los medios de comunicación digitales de la región las denuncias del estado deplorable y de abandono en el que se encontraba la Plaza Candelaria del municipio Valencia, los vecinos organizados de esta parroquia, este miércoles 18 de noviembre de 2020, entre los que estaban Las Milicias Bolivarianas, Consejos Comunales y los Claps tomaron la iniciativa, de hacer una cayapa.

El objetivo fue “hacerle un cariño y tratar de mantener ese lugar en buen estado para que la comunidad pueda tener momentos de recreación y esparcimiento con la familia”.

Así lo afirmó Darwin Espinoza jefe de comunidad de La Candelaria, casco norte. El dirigente aclaró que no recibieron apoyo ni de la Gobernación del estado Carabobo y ni de la Alcaldía de Valencia.

Estos últimos prometieron un camión para recoger los escombros y basura y hasta el día de hoy jueves 19 de noviembre no se han presentado, alegando no tener hay gasolina, por otro lado el Padre Antonio Arocha párroco de la Iglesia La Candelaria, asegura que es bueno la jornada que se hizo pero recalcó que mientras no cuenten las herramientas necesarias y con un camión para recoger lo que se barre, la basura, hojas secas todo esto lo acumulan en las esquinas, no basta la buena intención, reclamó el padre.

“Ayer vi salir una culebra y hay hasta criaderos de mosquitos, zancudos y se puede esperar encontrar allí cualquier cosa… por el agua acumulada, además se cayó una palmera de un chaguaramos frente a la Iglesia, tengo 11 años de párroco y nunca había visto este lugar en tan pésimas condiciones”.

De noche es una boca de lobo, no tiene luz, porque se robaron los cables, no los repusieron, no tienen bombillos, la caseta de vigilancia es un baño público, lleno de excremento, además alrededor de la iglesia hay un tubo roto de aguas blancas que corre y llega hasta la avenida Las ferias, desperdiciando miles de litros.

Hemos hecho el reclamo ante Hidrocentro y la Alcaldía y no lo han reparado, esta situación tiene tiene más de 6 meses desde los Carnavales que fue cuando hubo una actividad y se realizó la limpieza, pero no se llevaron los escombros, las cuadrillas limpiaron y la basura la dejaron tirada.