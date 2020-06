Los vecinos y comerciantes de la avenida Carlos Sanda de El Viñedo, Valencia, están desesperados. Luego de cinco días sin servicio de electricidad, reclaman a Corpoelec soluciones ante esta situación que les ha ocasionado pérdidas de alimentos y dificultad para trabajar.

Edgardo Pérez es uno de los afectados. Tiene un pequeño quiosco verde en el que vende algunos alimentos y golosinas. Recuerda bien lo ocurrido el jueves 18 de junio, cuando inició la falla. “Hubo una explosión muy grande que sonó como si hubiese explotado una bombona de gas. Fue tan fuerte que el quiosco se estremeció y desde ese momento toda la venida se quedó sin luz”.

Se trató de la explosión de un transformador, el cual desde hace más de un año había sido reportado por falta de mantenimiento. Según el testimonio de Pérez, durante todo ese tiempo el transformador estuvo botando aceite hasta que se quedó seco y explotó. Corpoelec ignoró a las advertencias que ya habían hecho los vecinos antes del suceso.

“A mí me ha afectado porque yo tenía una neverita que tuve que subir a mi casa, porque así no podía mantener cosas como jugo, leche y yogurt”, dijo el comerciante del quiosco. Además, aseguró que está trabajando “prácticamente con las uñas” con pago móvil, porque sin electricidad no puede usar el punto de venta.

Más de una docena de locales comerciales, en su mayoría restaurantes, están perjudicados por la falta de energía eléctrica. Jesús Hurtado, trabajador de uno de los comercios de venta de comida, detalló que aunque no han dejado de producir, han tenido que hacer malabares para preservar los alimentos y, en algunos casos, los han perdido porque no logran mantener la cadena de frío.

Entre el dueño del restaurante y los empleados se han tenido que llevar la mayor parte de los alimentos a sus casas para poder mantenerlos refrigerados, complicando así todo el trabajo. Para Hurtado es una situación horrible. “Tenemos que estar llevando y trayendo la comida para evitar más perdidas”, agregó.

Tener una planta eléctrica tampoco les evita el caos. El empleado aseveró que es insuficiente porque, además de que se les hace sumamente complicado conseguir el gasoil que requiere la planta, el mantenerla encendida por más de 60 horas continuas ha hecho que se recaliente y comience a presentar fallas.

Yamile Rondón vive en plena avenida y ha sufrido en carne propia la tragedia que implica estar cinco días sin electricidad. “Se nos dañó la carne, hemos tenido que molestar a otras personas en otro lado para poder cargar los celulares, la plaga nos tiene mal, no tenemos agua. Es horrible”, expuso indignada.

A pesar de lo grave del problema, no les han dado una solución. Entre habitantes del lugar y comerciantes se dirigieron a Corpoelec la semana pasada y les dijeron que no tenían los repuestos ni el aceite para el transformador. Acudieron este lunes 22 de junio a la sede de la empresa estatal en Los Colorados, pero no fueron recibidos.

Rondón, hastiada, sostuvo que si no dan pronta solución a la falla se verán obligados a tomar medidas radicales para que les presten atención. “Si no solucionan vamos a trancar las calles y vamos a quemar cauchos para que nos paren. Esto es horrible y nos ha afectado bastante a todos”.

Dentro de la casa de Rondón funciona una peluquería de su sobrina, que no pudo abrir desde el jueves, a pesar de que le correspondía debido a la flexibilización de la cuarentena. Y, justo al lado, funciona un local de recarga de botellones de agua, de su hermana, que también está paralizado por la falta de electricidad.

“Queremos que vengan a resolver el problema o que nos den una explicación. Y si no lo pueden arreglar, que nos digan en cuánto tiempo para nosotros también estar preparados”, dijo. “Pero no nos dan respuestas, como todo lo del gobierno”.