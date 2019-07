El diputado Juan Carlos Velazco, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, informó que el sector de laboratorio manejado principalmente por bionalistas, ha manifestado que el déficit de reactivos, que antes oscilaban entre 65 a 75%, en este momento se encuentra en 100%, con lo cual se afecta de manera total los servicios de laboratorio.

La información la dio a conocer el representante del estado Zulia este miércoles durante la reunión que sostuvo la referida subcomisión, en la que participaron las Federaciones de Colegio de Enfermeras y Enfermeros, Colegio de Bionalistas de Venezuela, Colegio de Odontólogos de Venezuela, así como representantes de la Fundación Angioedema Hereditario de Venezuela, Fetrasalud, Terapia Ocupacional y Médicos Unidos.

En este sentido, Velazco indicó que los diferentes diagnósticos presentados por profesionales del sector salud, evidencia que 80% del área de los quirófanos presentan fallas producto de la falta de operatividad.

Es por ello, dijo, que ya se encuentra instalada una Comisión asesora donde están participando todas las Sociedades Científicas Médicas Venezolanas a objeto de poder construir a través de ideas y estrategias soluciones inmediatas en lo planteado en el Plan País, tanto en la fase de emergencia, en la de estabilización y la de reforma.

El diputado destacó que el régimen desde el año 2014 no permite la publicación del boletín epidemiológico, publicación oficial que permitiría tener un diagnóstico para poder ejecutar políticas de Estado para lograr solucionar cualquier patología que se presente.

“Con las Sociedades Científicas Médicas Venezolanas y todos los gremios, estamos conformando una sala situacional para que desde la Asamblea Nacional podamos denunciar los casos en torno a la salud que se están presentando en el país”, precisó.

Denunció que 100% del territorio nacional está tocado por la Malaria, trayendo como consecuencia el fallecimiento de personas, cuya cifra se ubica entre un millón a dos millones solo por esta enfermedad y más de doscientos cincuentas habitantes han muerto desde el año 2016 y lo que va del 2019 por Difteria.

De igual forma señaló que ha ido aumentando progresivamente las personas afectadas por casos de esquizofrenia y trastorno maniaco depresivo y en estos momentos hay más de un millón con esta patología, bajo las circunstancias en las que se encuentra el país, advirtió.

Continuar unidos

En este sentido, la representante por el estado Nueva Esparta, diputada Oneida Guaipe, aseveró que ya se tiene el diagnóstico sobre la situación de salud en el país y ahora lo que corresponde es hacer propuestas para el Plan País, con el objetivo de resolver los diferentes casos en un tiempo corto, señaló.

“Debemos seguir junto para lograr el cambio en Venezuela y eso pasa en primer lugar por el cambio de este nefasto régimen que acabó con lo mejor que tenía el país como era la salud pública y si eso no sucede, no procederá el Plan País, no será viable. Por eso insisto que debemos continuar unidos para estar cada día más fortalecidos”, concluyó la parlamentaria Guaipe.

Prensa AN