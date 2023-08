El cantante de música venezolana Miguelito Díaz interpretó su tema “La tierra de donde vengo” como antesala a un juego de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) de Estados Unidos, entre los Tigres de Detroit y los Marlins de Miami, en el LoanDepot Park.

El cantante de música criolla fue el encargado de entonar las notas del himno de Venezuela en este juego donde además se rindió homenaje al destacado jugador venezolano Miguel Cabrera.

Después de entonar el himno, Miguel Eduardo Díaz animó al los presentes con su tema “La tierra de donde vengo”, lo que marcó un hito en la historia de la música llanera por ser la primera vez que se canta este genero en un estadio de las Grandes Ligas de Béisbol en Estados Unidos.

Miguelito Díaz resaltó lo importante de este día para la música venezolana, dejando ver su firmeza y compromiso de seguir llevando “Joropo para el mundo”, lema que promueve con su gira internacional para rescatar y avivar el valor del folclore de su país.

“No paren de soñar, sueñen tanto que Dios y la vida no tengan más remedio que cumplirlo. No tengo palabras para expresar lo feliz y lo orgulloso que me siento de ser venezolano”.

Durante el encuentro también se celebró el “Día de la Herencia Venezolana”, en reconocimiento al valioso aporte que han brindado los jugadores criollos en las Grandes Ligas.

La actividad contó con la presencia de otros destacados peloteros como Omar Vizquel, Alex González, Luis Raven, Marco Scutaro y Edgardo Alfonzo.

