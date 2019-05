Venezolanos en Colombia apuestan por el emprendimiento para huir de la crisis

"Partí de Venezuela para acá porque el sueldo ya no me alcanzaba, un cuñado me recibió y vivíamos cinco personas en una habitación. Yo vendía agua para poder mandarle algo de dinero a mis hijos, yo quería sacarlos de allá de Venezuela porque la delincuencia era mucha", contó Lisbet Pérez a Efe